Batistuta: “Non sono stato d’accordo con cessioni di Vlahovic e Chiesa, se vuoi vincere li devi tenere”

Batistuta ha parlato a Dazn, queste le sue parole sulla Fiorentina del presente e del passato:

“Vedo una società che ha voglia di fare, hanno una mentalità americana, hanno trovato delle difficoltà per questo, hanno venduto pezzi grossi come Chiesa e Vlahovic e su quello non sono stato d’accordo, se vuoi fare una grande squadre e vuoi vincere quei giocatori li devi tenere. Commisso appena arrivato mi ha detto che aveva voglia di vincere perchè aveva una certa età e non voleva perdere troppo tempo, stanno facendo un po lentamente quello che volevano fare

Amo l’Italia, non voglio fare l’allenatore, mi vedo come dirigente, penso di essere preparata, non ho bisogno di prendere la prima cosa che capita, se c’è un progetto stimolante lo prenderò in considerazione.

Il calcio è cambiato, non vedo più attaccanti come Batistuta, come Vieri, come Toni. Noi vivevamo dentro l’area, non ci interessava toccare la palla, potevamo non toccare mai la palla e poi avere una palla al 90esimo e fare gol. Ho affrontati i difensori più forti. Ferrara (in studio ndr) non so quante partite avresti fatto in questo periodo per tutti i falli che facevi (ride ndr). Si battagliava, ce ne davamo di santa ragione poi a fine partita ci davamo la mano

La gente come me pensa che Maradona sia stato qualcosa in più rispetto a Messi perchè lui lottava anche per altri problemi, come quella della guerra, aveva un carisma diverso. Adesso giustamente i giovani stravedono per Messi, dal primo giorno si era capito che l’Argentina avrebbe vinto il mondiale, per l’energia che c’era, c’era qualcosa che spingeva l’Argentina, tutti tifavano Messi e la nazionale. Sono giocatori che rimarranno per sempre, Messi è uno di questi”

LE ULTIME SUL FUTURO DI VENUTI