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Viareggio Cup: la Fiorentina torna in campo contro l'Ascoli, dove e quando...

La Viareggio Cup sta entrando nel vivo fra le squadre più attese c'è senza dubbio anche la Fiorentina di Emiliano Bigica. La Primavera viola, infatti, tornerà in campo questo pomeriggio e ad attenderl...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 marzo 2018 12:36
Viareggio Cup: la Fiorentina torna in campo contro l'Ascoli, dove e quando... -
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La Viareggio Cup sta entrando nel vivo fra le squadre più attese c'è senza dubbio anche la Fiorentina di Emiliano Bigica. La Primavera viola, infatti, tornerà in campo questo pomeriggio e ad attenderla troverà i pari età dell'Ascoli. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 15, presso lo stadio "Turri" di Scandicci.

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