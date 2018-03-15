Viareggio Cup: la Fiorentina torna in campo contro l'Ascoli, dove e quando...
La Viareggio Cup sta entrando nel vivo fra le squadre più attese c'è senza dubbio anche la Fiorentina di Emiliano Bigica. La Primavera viola, infatti, tornerà in campo questo pomeriggio e ad attenderl...
A cura di Redazione Labaroviola
15 marzo 2018 12:36
La Viareggio Cup sta entrando nel vivo fra le squadre più attese c'è senza dubbio anche la Fiorentina di Emiliano Bigica. La Primavera viola, infatti, tornerà in campo questo pomeriggio e ad attenderla troverà i pari età dell'Ascoli. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 15, presso lo stadio "Turri" di Scandicci.