Labaro Viola

Fiorentina su Amrabat e Scamacca. Da valutare la fattibilità delle due operazioni

Secondo quanto scrive La Nazione la Fiorentina per il centrocampo oltre a Praet sta seguendo Sofyan Amrabat dell'Hellas Verona il quale sta disputando un'ottima prima parte della stagione. Inoltre sta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 novembre 2019 10:56
Fiorentina su Amrabat e Scamacca. Da valutare la fattibilità delle due operazioni -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Sassuolo
Ascoli
Hellas Verona
Amrabat
Scamacca
Condividi

Secondo quanto scrive La Nazione la Fiorentina per il centrocampo oltre a Praet sta seguendo Sofyan Amrabat dell'Hellas Verona il quale sta disputando un'ottima prima parte della stagione. Inoltre sta osservando anche Gianluca Scamacca del Sassuolo in prestito all'Ascoli. Il club viola dovrà valutare se ci sono gli estremi per una trattativa a gennaio oppure se bisogna riparlarne a giugno.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok