Fiorentina su Amrabat e Scamacca. Da valutare la fattibilità delle due operazioni

Secondo quanto scrive La Nazione la Fiorentina per il centrocampo oltre a Praet sta seguendo Sofyan Amrabat dell'Hellas Verona il quale sta disputando un'ottima prima parte della stagione. Inoltre sta...

A cura di Redazione Labaroviola 24 novembre 2019 10:56

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