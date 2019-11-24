Fiorentina su Amrabat e Scamacca. Da valutare la fattibilità delle due operazioni
Secondo quanto scrive La Nazione la Fiorentina per il centrocampo oltre a Praet sta seguendo Sofyan Amrabat dell'Hellas Verona il quale sta disputando un'ottima prima parte della stagione. Inoltre sta...
A cura di Redazione Labaroviola
24 novembre 2019 10:56
Secondo quanto scrive La Nazione la Fiorentina per il centrocampo oltre a Praet sta seguendo Sofyan Amrabat dell'Hellas Verona il quale sta disputando un'ottima prima parte della stagione. Inoltre sta osservando anche Gianluca Scamacca del Sassuolo in prestito all'Ascoli. Il club viola dovrà valutare se ci sono gli estremi per una trattativa a gennaio oppure se bisogna riparlarne a giugno.