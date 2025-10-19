20 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 00:34

Pioli furioso con Marinelli per il rigore concesso al Milan: confronto acceso a fine gara

Redazione

19 Ottobre · 23:52

Aggiornamento: 19 Ottobre 2025 · 23:52

Il tecnico viola si scaglia contro l’arbitro dopo il fischio finale: il rigore concesso a pochi minuti dalla fine scatena la protesta

Stefano Pioli non ci sta. Al termine di Milan-Fiorentina, il tecnico della Fiorentina è andato su tutte le furie per una decisione arbitrale che ha condizionato e deciso nei fatti l’esito del match. Il rigore concesso ai rossoneri a cinque minuti dalla fine per un contatto tra Parisi e Gimenez ha mandato su tutte le furie l’allenatore ex Milan.

Marinelli, inizialmente, aveva giudicato regolare l’intervento del difensore viola, ma dopo un intervento del VAR ha cambiato idea, assegnando un penalty che ha suscitato più di una perplessità. Un episodio controverso che ha fatto saltare i nervi a Pioli.

Al fischio finale, il tecnico non ha perso tempo: si è diretto a passo deciso verso Marinelli, affrontandolo a muso duro e inveendo contro la sua gestione dell’episodio. Un confronto acceso, che ha lasciato trasparire tutta la frustrazione del tecnico per una decisione arbitrale che reputa ingiusta e determinante.

