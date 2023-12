Italiano: “Malissimo il primo tempo, poi grande reazione. Nico affaticamento, è in dubbio per Roma”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Fiorentina contro il Parma, queste le sue parole:

“Sinceramente do lo stesso peso al brutto primo tempo e alla grande reazione, senza di questa non superavamo questo turno, il primo tempo non ci ha visto scendere in campo, tanti non sono entrati in partita, abbiamo pagato in queste situazioni. Abbiamo reagito grazie ai cambi. Andiamo avanti, superiamo il primo turno, malissimo il primo tempo, teniamoci stretto il secondo tempo

Christensen è dentro a tutto quello che si propone, sta mostrando la crescita che oggi si è vista in campo e siamo contenti del suo percorso.

Kouamè è entrato con un ginocchio dolente, Ikonè febbre, Nico Gonzalez ha questo risentimento muscolare, Quarta squalificato. Mi auguro di recuperarli per Roma. Lo stadio stava per abbandonarci, poi uniti ce l’abbiamo fatta, i fischi li abbiamo sentiti ma menomale che che abbiamo reagito

Nzola ha un problema suo, lo stiamo aspettando, sappiamo che è un generoso, ha una forza fisica incredibile, lo abbiamo aiutato buttando i palloni a lui, variando il modo di giocare, ha tenuto i palloni aprendo i suoi alettoni, ha fatto un grande gol che ha nelle corde, credo che quel recupero fatto lo abbia aiutato e si è preso gli applausi”

