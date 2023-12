PAGELLE FIORENTINA: SOTTIL NON SI ARRENDE MAI, NZOLA SI SVEGLIA ALLA GRANDE. MINA IMBARAZZANTE

Christensen 6,5 Sono diverse le parate importanti, soprattutto nel primo tempo dove salva in almeno un paio di occasioni. Non può nulla sui gol subiti

Kayode 5 Impreciso e spesso non concentrato come avrebbe dovuto. Quasi mai preciso, si fa saltare troppo facilmente. Anche quando è in anticipo, non riesce mai a recuperare un pallone in maniera pulita. Serata no

Mina 4 Va a due all’ora, non riesce mai a intervenire su nessun avversario. Sempre in ritardo. Tolto dopo il primo tempo, l’agonia è finita

Milenkovic 6,5 Cerca di tenere alta l’attenzione e vince diversi duelli andando in anticipo quando può, non molla mai di un centimetro, a volte è troppo morbido ma è difficile vincere un duello con lui

Parisi 4,5 Diversi errori, questa volta l’alibi della posizione non congeniale non c’è più. Nessun cross e tante chiusure difensive mancate. Anche lui tolto alla fine del primo tempo

Mandragora 5 Sostituito alla fine del primo tempo. Quando gioca bene si limita al compitino, quando deve prendere in mano la squadra e fare qualche giocata per far cambiare il corso delle cose, sparisce inesorabilmente. Inadeguato

Maxime Lopez 5,5 Solo passaggi facili, nessuna invenzione, nessuna giocata a liberare compagni, nessun cambio di passo. Si sveglia nel finale

Barak 4,5 Si mangia un gol al minuto 47 che grida vendetta, era stato liberato da Nzola. Azione quasi fotocopia del primo tempo dove, in quella circostanza, era stato lui a fare l’assist per l’attaccante mettendolo da solo davanti la linea di porta. Cerca di dialogare con Nzola, ma sbaglia tanto misura e tempi

Brekalo 4,5 Non si può mai non saltare il diretto avversario, mai tirare in porta, mai creare mezzo pericolo. Se fai l’esterno d’attacco e non fai queste cose è inaccettabile

Sottil 7 Mezzo voto in più per l’impegno che non manca mai, non si arrende mai, ci prova spesso ma va sempre a sbattere sul muro giallo, suo l’assist per Nzola. Segna un rigore fondamentale

Nzola 6,5 Il primo tempo è assolutamente insufficiente, sbaglia un gol praticamente a porta vuota. Nel secondo tempo si impegna tanto, lotta, torna anche in difesa. Segna un gol non banale che speriamo lo sblocchi mentalmente. Lo apprezza anche il pubblico quando vede che non si arrende e che lotta. Tiene tanti palloni

Biraghi 5,5 Fa quasi peggio di Parisi. In difesa viene saltato sempre, in fase offensiva sbaglia tutti i cross che effettua. Mezzo voto in più per il rigore segnato

Ranieri 7 Tra lui e Mina, come si dice a Firenze, come mangiare e stare a guardare. Anticipa, è attento, sul pezzo, recupera anche con furbizia tanti palloni, salta quando può l’avversario

Infantino 5 Se qualcuno si è domandato come mai non lo vediamo mai in campo, la risposta l’ha avuta. Spento, si nasconde, quando ha provato il tiro, ha sbagliato malamente, sbaglia la maggior parte dei passaggi. La miglior giocata è quando spende il fallo tattico su una ripartenza del Parma

Arthur 6,5 Accende la luce nel secondo tempo con giocate giuste e precise, velocizza il gioco, si fa dare palla e non è mai banale. Cambia la Fiorentina

Beltran 6 Utile nel far casino in area e provocare disagi alla difesa ma non riesce mai a tirare in porta, al primo minuto dei minuti supplementari spreca grande occasione, spesso si fa mangiare dall’avversario e segna il rigore

Kouamè 6 Entra nel secondo tempo supplementare, lotta con la squadra e segna il rigore

LA FIORENTINA SI MUOVE SUL MERCATO