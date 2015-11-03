Notizie Lupatelli Fiorentina

Schira:"Gattuso ha deciso il suo staff" Bonucci collaboratore e l'ex Fiorentina Lupatelli come preparatore portieri.
15 giugno 2025 12:42
Lupatelli esalta Christensen: "Il lavoro di Savorani si vede, prima lavorava in maniera diversa"
07 dicembre 2023 14:19
Esclusiva Roccati: "Fiorentina, non cedere Dragowski. Lafont via troppo presto. Il balletto di Lupatelli.."
15 maggio 2020 15:48
Esclusiva Cerofolini: "La maglia della Fiorentina sotto l'albero. Merito di Lupatelli il rigore parato a Kean.."
22 aprile 2020 15:18
Frey: “Lupatelli? Trovavo in campo i suoi accendini, li perdeva sempre. Io in Fiorentina?”
10 aprile 2020 23:58
Pasqual: "Il primo anno in viola il gruppo fece la differenza. Volevo finire la carriera a Firenze ma..."
31 marzo 2020 19:26
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