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Notizie Lupatelli Fiorentina

Schira:"Gattuso ha deciso il suo staff" Bonucci collaboratore e l'ex Fiorentina Lupatelli come preparatore portieri.

15 giugno 2025 12:42

Lupatelli esalta Christensen: "Il lavoro di Savorani si vede, prima lavorava in maniera diversa"

07 dicembre 2023 14:19

Esclusiva Roccati: "Fiorentina, non cedere Dragowski. Lafont via troppo presto. Il balletto di Lupatelli.."

15 maggio 2020 15:48

Esclusiva Cerofolini: "La maglia della Fiorentina sotto l'albero. Merito di Lupatelli il rigore parato a Kean.."

22 aprile 2020 15:18

Frey: “Lupatelli? Trovavo in campo i suoi accendini, li perdeva sempre. Io in Fiorentina?”

10 aprile 2020 23:58

Pasqual: "Il primo anno in viola il gruppo fece la differenza. Volevo finire la carriera a Firenze ma..."

31 marzo 2020 19:26

Anche Lupatelli lascia la Fiorentina e va alla Juventus, sarà il preparatore dei portieri della primavera bianconera

28 luglio 2017 17:28

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