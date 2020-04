L’ex portiere francese della Fiorentina, Sebastien Frey ha fatto una diretta Instagram in contemporanea con il suo ex compagno di squadra Dario Dainelli. Ecco il racconto dei suoi aneddoti:

“Lupatelli? Quando facevamo l’allenamento dei portieri a volte trovavo sulla linea di porta i suoi accendini. Li metteva nei calzini e li perdeva sempre!



Io in Fiorentina? Allenare non è una mia passione non mi interessa, Mutu lo sta facendo, Dainelli potrebbe fare il vicepresidente e magari Jorgensen l’autista”.