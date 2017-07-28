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Anche Lupatelli lascia la Fiorentina e va alla Juventus, sarà il preparatore dei portieri della primavera bianconera

L'ex portiere della Fiorentina dopo il ritiro aveva continuato a lavorare con la società viola nella primavera

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 luglio 2017 17:28
Anche Lupatelli lascia la Fiorentina e va alla Juventus, sarà il preparatore dei portieri della primavera bianconera -
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Secondo Sportitalia si è conclusa l’avventura a Firenze di Cristiano Lupatelli, il portiere ex viola non sara più il preparatore dei portieri della Fiorentina Primavera. Per lui un nuovo capitolo a Torino sponda bianconera, infatti sarà nello staff di Mister Dal Canto alla primavera della Juve, dove allenerà i giovani portieri.

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