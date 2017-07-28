Anche Lupatelli lascia la Fiorentina e va alla Juventus, sarà il preparatore dei portieri della primavera bianconera
L'ex portiere della Fiorentina dopo il ritiro aveva continuato a lavorare con la società viola nella primavera
A cura di Redazione Labaroviola
28 luglio 2017 17:28
Secondo Sportitalia si è conclusa l’avventura a Firenze di Cristiano Lupatelli, il portiere ex viola non sara più il preparatore dei portieri della Fiorentina Primavera. Per lui un nuovo capitolo a Torino sponda bianconera, infatti sarà nello staff di Mister Dal Canto alla primavera della Juve, dove allenerà i giovani portieri.