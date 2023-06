Sabatini sicuro: “Fiorentina non fa salto di qualità con Gnonto, Retegui piace anche ad Italiano”

Sandro Sabatini è intervenuto a Radio Bruno per parlare di calciomercato in entrata per la Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Conferma di Italiano e asticella alzata? Difficile parlare di Fiorentina. La Fiorentina ha fatto il salto nelle coppe abbandonando però il campionato. E’ una buona squadra che avrebbe potuto fare qualche punto in più ma si può migliorare tanto ed è una squadra che può fare quello che ha fatto la Lazio o l’Atalanta. Io adesso leggo dei nomi come Zaniolo che è una scommessa, Gnonto ma non sono sicuro che fai un salto di qualità dato che ci sono già Nico Gonzalez e Ikonè. Jovic con quelle occasioni avrebbe cambiato la stagione della Fiorentina e la sua: serve uno che la butti dentro.”

