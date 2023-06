Sabatini: “Pioli in Amrabat rivede Kessié. Quello visto al Mondiale è giocatore strepitoso”

Sandro Sabatini ha parlato a Radio Bruno di calciomercato e delle ultime notizie sull’interesse del Milan per il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat:

“Pioli in Amrabat rivede Kessiè. Se decide Pioli è un si, se invece decidono gli americani con l’algoritmo non lo so. Amrabat visto al Mondiale era strepitoso, quello della seconda parte di stagione si è forte ma non si riesce a valutare. Ci sono stati 3 Amrabat in questa stagione.”

