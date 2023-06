Pedullà: “Fiorentina premierà Ranieri col rinnovo. Maxime Lopez lascerà Sassuolo. Cabral? Non è in uscita”

Come ogni martedì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha parlato dei temi caldi in chiave mercato sulla Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Di seguito le sue parole:

CALCIOMERCATO FIORENTINA “Il mercato sarà intelligente, non rapido ma, comunque, ben ponderato”.

PERIN “Intanto dobbiamo aspettare che arrivi Giuntoli. Adesso il mercato della Juventus viene condotto dagli altri dirigenti, però mi aspetto che entro questa settimana arrivi Giuntoli. E cambieranno le cose. Ci saranno le strategie, ci saranno le vicende Chiesa, Vlahovic, vedremo come andrà Milinkovic-Savic. Non facendo le coppe, avrei dei dubbi ad avere due portieri così a libro paga. Szczesny prende 6,5 milioni, Perin 3-4 milioni. Senza coppe sono valutazioni importanti. Mi sono informato, Perin non andrà al Fenerbahce. Poi aspettiamo di vedere cosa deciderà la Juventus nel caso in cui non dovesse andare in Conference. Perin fino lo scorso anno non ha mai esternato perplessità, non ha mai fatto trapelare niente. Sta bene con Pinsoglio e Szczesny, è anche un uomo spogliatoio. Ripeto, dobbiamo aspettare”.

CARNESECCHI “Può trascorrere la sua vita in prestito? È andato a Cremona, ha vinto il campionato e poi ci è tornato, scelta sbagliata secondo me. L’Atalanta sta valutando di promuoverlo, ma dobbiamo vedere dove va Musso. È un portiere demotivato che non ha quasi mai giocato nella seconda parte di stagione e giocava Sportiello. Lo stesso Sportiello che oggi ha fatto le visite col Milan e che si sapeva da gennaio che avrebbe lasciato Bergamo. Io se avessi i soldi lo prenderei subito Carnesecchi. Lo scorso anno l’Atalanta chiedeva 20 milioni per Carnesecchi. Ora il problema è Musso, non Carnesecchi, devono pensare a dove mandare Musso”.

AMRABAT “Non ci sono stati contatti nessun tipo di contatti tra Milan e Fiorentina. Poi se il Milan, che sta contattando molti agenti, abbia parlato anche con quello di Amrabat non lo so. Il Milan avrebbe i 30 milioni per Amrabat, ne hanno presi 80 da Tonali, ma bisogna vedere se vogliono puntare sul centrocampista marocchino. Fino a ieri non mi risultano contatti tra le due società. Rispetto a gennaio, c’è meno hype intorno ad Amrabat. Il Barcellona è ancora su Brozovic, se prendono lui e Gundogan è fuori dal giro Amrabat. Dobbiamo vedere se si materializzeranno altri ammiratori nei suoi confronti. Amrabat ha sbagliato anche la gestione di gennaio. Ora servono poche parole e molti fatti. Come dice Lotito, portare soldi per vedere il cammello. La Fiorentina non si è smossa di un centimetro, sta mantenendo una grande coerenza e ti dico che anche nel caso fosse arrivata l’offerta il 31 gennaio cash, la Fiorentina non lo avrebbe ceduto per non scontentare Italiano. Se dovesse arrivare l’offerta, la Fiorentina avrebbe i soldi anche per andare a prendere il sostituto”.

MAXIME LOPEZ-HJULMAND “Sono due nomi da tenere in considerazione, così come Orsolini. Anche Bamba non so che fine abbia fatto, ma era un nome. Anche Vicario era un nome, ma abbiamo sempre detto che ci sarebbero state da aspettare altre tempistiche, si è materializzato il Tottenham ed è andato lì. Ma Hjlumand e Maxime sono due nomi che appartengono all’insieme di quelli veri. Così come Nzola, mentre non ho riscontri su Dia e i 25 milioni di euro. Non ho riscontri su Cabral in uscita, ad oggi, poi domani vediamo. Il Sassuolo lo cede al 100%, Maxime Lopez ritiene finito il suo ciclo in neroverde. Dalla Francia riportano che Garcia lo abbia chiesto come vice-Lobotka. Valutazione Maxime Lopez? 12-15, entro i 15 con bonus. Mentre Hjulmand sui 18-20 con bonus compresi. Dobbiamo vedere quando uscirà Amrabat, dobbiamo aspettare le tempistiche”.

GNONTO “Buon giocatore, sicuramente. Un prospetto che nelle mani di un allenatore come Italiano, per me, esplode. Valutazione? 20-25 milioni. Brevilineo di grande tecnica, dribbling, fiuto del gol. Lo ha dimostrato anche all’Europeo. Ha richieste dalla Premier, è stato proposto dalla Juve. Ti rivelo una cosa, fino a qualche mese fa, c’era il Manchester City”.

LIVAKOVIC “Portiere forte e affidabile. Ma non ho notizie di trattative”.

JOVIC “Penso che se arrivasse un’offerta giusta, andrebbe. Valutazione? 12-15. In questi alti e bassi che ha dimostrato, è sempre una cosa diversa da quanto avrebbe dovuto aspettare. Quando tu non giochi negli anni precedenti, devi avere in testa lo Jovic negli ultimi due anni e non quello prima. Dovremmo controllare il rendimento e non il nome. Eravamo rimasto a quello di 60 milioni. Se dovesse arrivare una proposta, la prenderebbero in considerazione”.

RANIERI “Verrà giustamente premiato per quello che ha dimostrato. Il suo contratto verrà aggiustato, gli riconosceranno quanto fatto. Credo sia adeguamento più prolungamento. La Fiorentina è molto attenta a premiare a chi lo merita. Mi ha dato molta più sicurezza rispetto a tanti altri considerati titolari intoccabili”.

BIRAGHI “Non ci saranno discorsi legati al suo contratto”.

TORREIRA “Voleva tornare in Italia, ci sono state chiamate con la Lazio anche alle 3 di notte. Ma non c’erano i margini. Adesso ha parlato anche l’agente, continua a volere l’Italia ed è una priorità della Lazio. È un calciatore che si sposa con il gioco di Sarri”.

