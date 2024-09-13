Sabatini su Palladino: "Se ti porti un figlioccio come Colpani deve giocare bene. Risultati sotto le aspettative"

Kean? E' sembrato uno scandalo come se fossero stati regalati soldi alla Juventus ma Kean è un grande acquisto per 13 milioni di euro

Le parole del giornalista, Sandro Sabatini, ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

"Pradè? Le frecciatine le danno i risultati che sono al di sotto delle speranze e le aspettative. Considerati anche i preliminari di conference mi aspettavo tutte vittorie e sono arrivati invece solo pareggi.

Palladino e le sue parole sul mercato? Dire manca un difensore forse vuol dire svelare una cosa che doveva rimanere dietro le quinte. Questa è una cosa che si può dire per molti altri allenatori e non solo per Palladino, come Gasperini con Zaniolo. Se te dici 'manca un difensore' come può rimanerci anche un Martinez Quarta di turno nello spogliatoio...Su Palladino bisogna dire anche un'altra cosa delicata: quando ti porti un figlioccio tipo Colpani, allora deve giocare bene. Io credo sia in grado di ripetersi. Palladino è stato preso dalla Fiorentina per il tipo di gioco che ha fatto a Monza e che la squadra si può cambiare perchè ha dimostrato di poter cambiare in corsa.

L'avvio di stagione? Tolto il Parma che si è rivelato per quello che era, anche con il Milan, ed il pareggio ci poteva stare, le altre no perchè sono occasioni sprecate. Contro il Puskas sono state anche forze sprecate sinceramente. La società non dico si aspettasse 9 punti nelle prime tre in campionato ma almeno 7 sì. Con l'Atalanta la vedo durissima e di conseguenza poi con la Lazio molto delicata."

L'OPINIONE DI MASSIMO ORLANDO

https://www.labaroviola.com/orlando-la-fiorentina-ancora-non-ha-unidea-di-gioco-kean-farebbe-notizia-se-segnasse-13-gol/268120/