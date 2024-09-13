Orlando: "La Fiorentina ancora non ha un'idea di gioco. Kean? Farebbe notizia se segnasse 13 gol"

Massimo Orlando ha parlato a TMW Radio e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sulla sfida di domenica tra Fiorentina ed Atalanta. Queste le sue parole:Retegui o Kean, chi può essere più prot...

Massimo Orlando ha parlato a TMW Radio e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sulla sfida di domenica tra Fiorentina ed Atalanta. Queste le sue parole:

Retegui o Kean, chi può essere più protagonista quest'anno?

"L'Atalanta è più organizzata della Fiorentina, che ancora non ha dimostrato di avere un'idea di gioco. Retegui può essere più protagonista di Kean, per la squadra che ha a disposizione. La Fiorentina è in costruzione, hanno messo a disposizione di Palladino ottimi giocatori e ora lui deve mettere tutto a posto per farla funzionare. L'Atalanta è partita con qualche difficoltà ma gioca a memoria. Credo che alla fine Retegui possa fare facilmente 15 gol. La notizia sarebbero i 12-13 gol con Kean".

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