Per Valentini la Fiorentina manderà un preparatore in Argentina per farlo arrivare in forma a gennaio

La Fiorentina ha provato a portarlo in Italia per farlo allenare con la squadra, ricevendo però una risposta negativa dal Boca

Nicolas Valentini è un acquisto chiuso dalla Fiorentina a inizio luglio, il calciatore argentino arriverà a Firenze alla naturale scadenza del suo contratto con il Boca, dunque dal 2 gennaio sarà ufficialmente viola. Non è un mistero che la Fiorentina abbia provato a portarlo a Firenze subito, pagando un indennizzo al club argentino ma questo non è stato possibile, viste le alte richieste del Boca Juniors. Per questo motivo, la società viola ha provato a chiedere al Boca di far arrivare subito in Italia il difensore anche solo per farlo allenare con il resto del gruppo, senza farlo però giocare fino a gennaio. Tuttavia, il Boca ha rifiutato questa proposta, e la società ha quindi individuato una nuova soluzione per avere pronto Valentini fin da subito. Infatti, da novembre la Fiorentina invierà un preparatore atletico in Argentina, in questo modo il classe 2001 possa allenarsi e arrivare già in forma a Firenze.

LE PAROLE DI BUCCHIONI

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