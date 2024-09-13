Bucchioni: "Pradè sincero, il mercato è imprevedibile. Gudmundsson ha qualità da campione"

Il giornalista Bucchioni ha parlato al Pentasport, soffermandosi sulla conferenza di Pradè e sul mercato appena concluso

Enzo Bucchioni è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, parlando di numerosi temi caldi in casa viola. Queste le sue parole:

Sulla conferenza stampa di Pradè: "Pradè è realista, sincero, per quanto lo si possa essere nel mondo del calcio. Lui ha raccontato quello che è successo, non ha venduto fumo. Questo è stato un mercato complesso, ci sono state situazioni difficili ma alla fine è venuta fuori una squadra che è quella che pensavano, hai messo in piedi una rosa dignitosa."

Su Gudmundsson: "Se Gudundsson rischia poco siamo contenti, in società avranno verificato, vedremo. Siamo in presenza di una società straordinariamente organizzata, di Serie A. Quando prendi un giocatore con una casistica di questo tipo, ti vai a tutelare, la Fiorentina avrà una grande squadra di legali e avvocati, si sarà informata. E questo lo sapevo prima che lo dicesse Pradè, se dovesse finire male la Fiorentina avrà le sue garanzie. Lui è un giocatore fondamentale, fa gol, assist, sa fare fase offensiva e difensiva, lo vedi che va a recuperare palloni, ha gamba, intuizione, ha una gamma di caratteristiche tecniche che messe insieme lo fanno un potenziale campione, lega benissimo il gioco. Forse in un contesto tecnico superiore come quello della Fiorentina può crescere ancora, ma ha già delle caratteristiche importanti."

Sulla difesa: "Se il mister ha lavorato alla difesa a 3 e ha portato questa idea, vorrà andare avanti così, non è bello stravolgere, però Palladino è un allenatore che se capisce che qualcosa va cambiato lo farà. Nel mondo del calcio le squadre forti sono quelle che sanno cambiare assetto e sanno giocare con più moduli."

Sui mancati acquisti: "Pradè ha detto con onestà che ha provato a prendere determinati giocatori ma non ce l'ha fatta per le condizioni di mercato. Questo perché Commisso non ha mai dato dei vincoli, il mercato è imprevedibile e variabile, sono arrivati comunque dei buoni giocatori."

Sulle motivazioni: "Le motivazioni non mancano, nel 2012 la squadra era più forte, si, ma ci sono somiglianze: la Fiorentina, sia ora che 12 anni fa, è andata incontro a una rifondazione. Quest’anno siamo più forti dell’anno scorso, vediamo poi sul campo."

Sui nuovi acquisti: "Ci sono dei giocatori che hanno una grande ambizione, basta pensare a Bove, che vuole mettersi in mostra e diventare un giocatore vero. Adli era andato al Milan con grandi aspettative, vieni qui come un giocatore importante per rilanciarsi. Kean uguale, Gudmundsson arriva a 27 anni nella squadra più importante della sua carriera, vorrà dimostrare di poter stare a questi livelli. Colpani ha fatto bene al Monza, viene dalle giovanili dell’Atalanta e a quest’età speriamo che si esalti e faccia il salto. Poi De Gea, che si rimette in gioco perché gli piace l’idea di questa squadra. Questo è importante, alla sua età poteva anche smettere come ha fatto Szczesny."

LA CONFERENZA DI PRADE'

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