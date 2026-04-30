Sabatini: "Terrei Kean. Non arriveranno offerte oltre 35 milioni. Grosso è l’allenatore giusto per ripartire"

Questo pomeriggio è intervenuto ai microfoni del Pentasport il giornalista e opinionista tv Sandro Sabatini, che ha analizzato il momento della Fiorentina ed è intervenuto sul caso attaccante e nuovo allenatore.

Questo pomeriggio è intervenuto ai microfoni del Pentasport il giornalista e opinionista tv Sandro Sabatini, che ha analizzato il momento della Fiorentina ed è intervenuto sul caso attaccante e nuovo allenatore. Queste le sue parole: "Moise Kean proverei a tenerlo, anche perché i conti in tasca se li sono fatti tutti e la valutazione del giocatore rimane bassa, al massimo le squadre interessate potrebbero offrire 35 milioni, non di più. Sinceramente a quella cifra e fino ai 40 milioni, proverei a tenerlo. Kean è molto particolare ed esuberante, lo abbiamo visto anche in scene non propriamente calcistiche. Fossi la Società, a fine anno, andrei da lui e gli chiederei: 'Sei contento di rimanere a Firenze?', a seconda della sua risposta, deciderei il da farsi. Se invece ha le smanie, vuole fare il cantante, vuole andare al Milan, vuole andare da qualche altra parte, allora lo lascino pure al suo percorso".

"Per il discorso nuovo allenatore, proverei Fabio Grosso, che è un allenatore molto sottostimato. Sarri è un nome molto importante, che prima o poi verrà a Firenze, ma Grosso è un bel prospetto e ancora molto malleabile. De Rossi invece è uno che si scalda molto, si accende tanto e magari in questa piazza potrebbe avere delle difficoltà. Potrebbe essere quello giusto tra qualche anno".