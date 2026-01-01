Sabatini sicuro: “I Viola al 90% retrocederanno ma tutto dipenderà dal mercato di Paratici a gennaio”

Sul proprio canale YouTube, il giornalista di Sportmediaset Sandro Sabatini ha risposto ad alcuni quesiti, tra cui quello relativo alle possibilità di salvezza della Fiorentina, ultima in Serie A a 9 punti a due partite dal termine del girone d’andata.

Le sue parole: “La Fiorentina si salverà? È dura, è durissima. A livello di percentuali dico 10% salvezza, 90% retrocessione in Serie B. Dipenderà moltissimo dal mercato di Paratici a Gennaio, perché se rivoluzionerà la squadra togliendo chi crea più problemi in spogliatoio o chi ha più paura”.

“In tal caso la Fiorentina potrebbe ritornare a giocare un girone di ritorno da squadra dignitosissima. Altrimenti la situazione è davvero complicata”.