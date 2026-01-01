1 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:14

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
News

Sabatini sicuro: “I Viola al 90% retrocederanno ma tutto dipenderà dal mercato di Paratici a gennaio”

Redazione

1 Gennaio · 16:48

Aggiornamento: 1 Gennaio 2026 · 16:48

#FiorentinaParaticiSandro Sabatini

Il noto giornalista, Sandro Sabatini, analizza la situazione in casa Fiorentina in vista dell'arrivo di Paratici

Sul proprio canale YouTube, il giornalista di Sportmediaset Sandro Sabatini ha risposto ad alcuni quesiti, tra cui quello relativo alle possibilità di salvezza della Fiorentina, ultima in Serie A a 9 punti a due partite dal termine del girone d’andata.

Le sue parole: “La Fiorentina si salverà? È dura, è durissima. A livello di percentuali dico 10% salvezza, 90% retrocessione in Serie B. Dipenderà moltissimo dal mercato di Paratici a Gennaio, perché se rivoluzionerà la squadra togliendo chi crea più problemi in spogliatoio o chi ha più paura”.

“In tal caso la Fiorentina potrebbe ritornare a giocare un girone di ritorno da squadra dignitosissima. Altrimenti la situazione è davvero complicata”.

