Mundo Deportivo: Fiorentina nuovamente su Jesé. Il PSG apre al prestito con diritto di riscatto

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo la Fiorentina sarebbe tornata su Jesé Rodriguez del PSG. Il giocatore nella scorsa stagione ha giocato nello Stoke City con il quale è retrocesso in Champio...

A cura di Redazione Labaroviola 23 luglio 2018 16:08

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