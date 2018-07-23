Mundo Deportivo: Fiorentina nuovamente su Jesé. Il PSG apre al prestito con diritto di riscatto
Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo la Fiorentina sarebbe tornata su Jesé Rodriguez del PSG. Il giocatore nella scorsa stagione ha giocato nello Stoke City con il quale è retrocesso in Champio...
A cura di Redazione Labaroviola
23 luglio 2018 16:08
Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo la Fiorentina sarebbe tornata su Jesé Rodriguez del PSG. Il giocatore nella scorsa stagione ha giocato nello Stoke City con il quale è retrocesso in Championship totalizzando 13 presenze ed una rete. I francesi sono aperti alla soluzione perfetta per Corvino: prestito con diritto di riscatto. Seguiranno sviluppi.