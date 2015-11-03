Notizie Jese Rodriguez Fiorentina

Jesè Rodriguez rivela: "Nel 2017 vicino all'Italia, ricevuto offerta importante della Fiorentina"
06 giugno 2022 17:07
Corvino: "Servono strutture adeguate per settori giovanili al top. I miei tredici titoli.."
28 maggio 2019 22:26
Il retroscena: Corvino ha detto "no grazie" a Ramadani per Jesé Rodriguez. Poi l'accelerata Pjaca...
11 agosto 2018 18:39
Mundo Deportivo: Fiorentina nuovamente su Jesé. Il PSG apre al prestito con diritto di riscatto
23 luglio 2018 16:08
Jesé Rodriguez dopo aver preferito lo Stoke City (con cui è retrocesso) adesso può approdare a Firenze?
28 maggio 2018 09:52
Ala sinistra cercasi: occhio a Jesè Rodriguez e allo svincolato Bernard. I costi delle operazioni...
26 maggio 2018 16:27
Ricordate Jesè Rodriguez? Quest'estate rifiutò solo alla fine la Fiorentina, adesso è flop in Inghilterra
10 dicembre 2017 13:47
Retroscena Gil Dias, la Fiorentina ha iniziato a pensare a lui 15 giorni fa. Arriva a Firenze dopo il no di Jesè Rodriguez
14 agosto 2017 16:58
Sky Sport, per Jesè Rodriguez oggi visite mediche e firma sul contratto con lo Stoke City
14 agosto 2017 12:22
Jesè Rodriguez preferisce lo Stoke City alla Fiorentina. Corvino ha scartato definitivamente anche Politano
13 agosto 2017 10:40
Pedullà conferma: "Jese Rodriguez sta rifiutando la Fiorentina, vuole giocare in Premier League"
13 agosto 2017 00:44
JESÈ RODRIGUEZ DICE NO ALLA FIORENTINA. ADESSO SI PUÒ PRENDERE DAVVERO BERARDI
12 agosto 2017 21:39
Jesè Rodriguez sempre più vicino mentre Emre Mor e Politano piste che Corvino ha chiuso con la chiave
12 agosto 2017 11:25
Gazzetta dello Sport, accordo totale tra Psg e Fiorentina per Jesè Rodriguez, si aspetta solo il si del calciatore
12 agosto 2017 10:51
Jesè Rodriguez non si allena nemmeno oggi con il Psg. Il club "Fuori per motivi personali"
11 agosto 2017 13:11
Bucchioni: "Il Psg paga una parte dell'ingaggio di Jesè Rodriguez per farlo andare alla Fiorentina"
11 agosto 2017 11:20
Accordo trovato tra Fiorentina e Psg per Jesè Rodriguez, prestito biennale con diritto di riscatto
11 agosto 2017 10:12
Jesè Rodriguez sempre più vicino alla Fiorentina, si lavora sull'ingaggio. Lo spagnolo guadagna 3,5 milioni di euro
10 agosto 2017 22:59
Bene, bene, Benassi. Colpo Fiorentina, 13 milioni al Torino. Adesso Strinic e Jesè Rodriguez
10 agosto 2017 11:14
Equipe, Jesè Rodriguez non si allena con il Psg, ma Freitas frena: "Mai fatto offerte al club parigino"
10 agosto 2017 11:05
Corriere dello Sport, Jesè Rodriguez nuovo giocatore della Fiorentina entro sabato
09 agosto 2017 09:33
Repubblica, da Jovetic a Laxalt fino ad arrivare a Jesè Rodriguez e Simeone, tutti i nomi del mercato viola
08 agosto 2017 11:50
La Nazione, Corvino tratta con Sassuolo e Psg, vuole portare a Firenze Politano e Jesè Rodriguez
06 agosto 2017 08:50
Corriere dello Sport, Corvino lavora per dare a Pioli Politano del Sassuolo e Jesè Rodriguez del Psg
29 luglio 2017 11:19
La Fiorentina vuole Jesè Rodriguez del Psg. Prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni la formula
11 luglio 2017 09:53
La Fiorentina vuole davvero Jesé Rodriguez! I Viola lo hanno ufficialmente richiesto al PSG
10 luglio 2017 14:11
La Fiorentina vuole Jesè Rodriguez del Psg. Intanto Corvino ha chiuso per Eysseric del Nizza per 4 milioni
08 luglio 2017 09:18
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