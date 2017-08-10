Equipe, Jesè Rodriguez non si allena con il Psg, ma Freitas frena: "Mai fatto offerte al club parigino"

L'esterno del Psg nel limbo del mercato e crescono i rumors sulla Fiorentina ma il direttore sportivo viola per ora frena

Come riporta il quotidiano francese l'equipe Jesé Rodriguez, al pari dell’ex Pescara Bahebeck, non era presente all’ultima sessione di allenamento del Paris Saint-Germain. Il mercato tiene banco per entrambi i giocatori. In particolar modo, lo spagnolo è da tempo corteggiato dalla Fiorentina, che nella persona del direttore sportivo Carlos Freitas ha precisato: “Non abbiamo ancora fatto un’offerta al PSG”.