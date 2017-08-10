Equipe, Jesè Rodriguez non si allena con il Psg, ma Freitas frena: "Mai fatto offerte al club parigino"
L'esterno del Psg nel limbo del mercato e crescono i rumors sulla Fiorentina ma il direttore sportivo viola per ora frena
A cura di Redazione Labaroviola
10 agosto 2017 11:05
Come riporta il quotidiano francese l'equipe Jesé Rodriguez, al pari dell’ex Pescara Bahebeck, non era presente all’ultima sessione di allenamento del Paris Saint-Germain. Il mercato tiene banco per entrambi i giocatori. In particolar modo, lo spagnolo è da tempo corteggiato dalla Fiorentina, che nella persona del direttore sportivo Carlos Freitas ha precisato: “Non abbiamo ancora fatto un’offerta al PSG”.