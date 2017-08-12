Labaro Viola

Jesè Rodriguez sempre più vicino mentre Emre Mor e Politano piste che Corvino ha chiuso con la chiave

Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino lavora sempre più per un esterno da portare a Stefano Pioli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 agosto 2017 11:25
Jesè Rodriguez sempre più vicino mentre Emre Mor e Politano piste che Corvino ha chiuso con la chiave -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Politano
Jese Rodriguez
Emre Mor
Condividi

Per l'esterno rimbalza sempre il nome di Jesè Rodriguez, con la Fiorentina che ha l’accordo col PSG (prestito biennale oneroso e parte dello stipendio da 7 milioni lordi pagato dal club francese). Manca l’ok del giocatore. Ci sono poi altre soluzioni che Corvino ha chiuso a chiave: impossibile riaprire il capitolo Emre Mor nonostante l’Inter sia in difficoltà a definire l’affare. Per Politano il Sassuolo chiede una cifra ritenuta troppo alta da Corvino, 15 milioni di euro.
La Nazione

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok