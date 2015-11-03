Notizie Emre Mor Fiorentina

Dalla Turchia, il Karagümrük rifiuta l'offerta della Fiorentina da 3.5 milioni per Emre Mor
22 giugno 2022 17:32
Dalla Turchia, ritorno di fiamma per Emre Mor. Sondaggio della Fiorentina per l'esterno turco
13 giugno 2022 19:03
Nel 2017 era praticamente della Fiorentina, Emre Mor domenica verrà visionato dalla società viola
11 maggio 2022 19:08
Ex obiettivi, Emre Mor è del Celta Vigo. Il Dortmund: "Rispettiamo la sua scelta"
29 agosto 2017 23:11
Obiettivi: sfumano definitivamente Paletta e Emre Mor, nel loro futuro ci sono Lazio e Celta Vigo
29 agosto 2017 12:40
Celta Vigo in pole per Emre Mor, per il turco resta in piedi l'ipotesi Torino...
28 agosto 2017 18:18
Emre Mor cambia agente e ormai il suo vecchio procuratore annuncia: "Giocherà in Italia"
22 agosto 2017 06:07
Retroscena, il trasferimento di Emre Mor all'Inter è saltato per colpa...della Fiorentina
17 agosto 2017 21:30
Ds Borussia Dortmund: "È ufficialmente saltata la trattativa con l'Inter per il trasferimento di Emre Mor"
16 agosto 2017 12:53
Emre Mor all'Inter ora rischia di saltare davvero: gli agenti chiedono commissioni per 5 milioni...
12 agosto 2017 18:35
Jesè Rodriguez sempre più vicino mentre Emre Mor e Politano piste che Corvino ha chiuso con la chiave
12 agosto 2017 11:25
Clamoroso Emre Mor, l'Inter sta decidendo di abbandonare la trattativa perchè il Borussia alza il prezzo
12 agosto 2017 04:24
Pedullà: "La Fiorentina per Laxalt sta usando i soldi destinati per Emre Mor, vuol dire che spenderanno tanti soldi per altro"
07 agosto 2017 20:30
Sabatini: "C'è qualche intoppo per Emre Mor all'Inter, trattativa bloccata"
07 agosto 2017 20:10
Emre Mor all'Inter con le stesse cifre della Fiorentina. E la Roma è stato solo un bluff di mercato
06 agosto 2017 07:56
Pedullà: "Corvino sta lavorando per un colpo a sorpresa. Se Lemina vale 20 milioni quanto vale Borja Valero?"
05 agosto 2017 20:07
Niente Fiorentina per Emre Mor, il procuratore: "Ormai abbiamo un accordo con l'Inter"
05 agosto 2017 16:57
Sky Sport, Emre Mor sarà nerazzurro, martedi le visite mediche con l'Inter a Milano
05 agosto 2017 16:09
Gazzetta, Corvino e quell'offerta piu bassa di due milioni, cosi l'Inter ha soffiato Emre Mor alla Fiorentina.
05 agosto 2017 09:32
Siamo abituati ad ergerci al di sopra di tutto. Firenze non merita ciò! Urgono rinforzi subito, l'anonimato incombe inesorabile...
05 agosto 2017 00:54
Gazzetta.it, Emre Mor è dell'Inter, prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Trattativa chiusa
04 agosto 2017 20:46
Ceccarini: "Emre Mor ed Eysseric erano ad un passo, ma Corvino ha temporeggiato troppo..."
04 agosto 2017 18:31
SCONTRO TOTALE TRA INTER E FIORENTINA PER EMRE MOR. CORVINO NON AVEVA CHIUSO PER RISPARMIARE 2 MILIONI
04 agosto 2017 17:21
Sky Sport, accordo tra Inter e Emre Mor, adesso la società nerazzurra deve trovare un accordo con il Borussia Dortmund
04 agosto 2017 16:59
Monchi: "Comunico che la Roma non è interessata a Emre Mor del Borussia, abbiamo gia Ünder"
04 agosto 2017 16:42
Pedullà: la Fiorentina alza l'offerta per Emre Mor ma è destinata a defilarsi, dove può andare...
04 agosto 2017 13:16
Sky Sport: la Roma offre 20 mln per Emre Mor e resta in vantaggio su Fiorentina e Inter
04 agosto 2017 13:10
Di Marzio: in corso l'incontro tra Sabatini e l'agente di Emre Mor
04 agosto 2017 12:41
Pedullà: l'offerta della Fiorentina per Emre Mor sfonda il muro dei 15 mln, le altre pretendenti...
04 agosto 2017 12:14
Di Marzio: "Anche l'Inter vuole prendere Emre Mor, in giornata il primo contatto con il Borussia Dortmund"
04 agosto 2017 11:05
Corriere dello Sport, Corvino per prendere Emre Mor deve alzare la sua offerta di 2 milioni
04 agosto 2017 09:59
La Nazione, la Fiorentina è l'unica squadra che sta trattando con il Borussia per prendere Emre Mor
04 agosto 2017 09:09
Procuratore Emre Mor: "Mai rilasciato nessuna intervista. Quelle parole non sono vere"
03 agosto 2017 19:39
Il procuratore di Emre Mor gela la Fiorentina: "Si trasferirà in Italia, sarà o del Napoli o della Roma entro due giorni"
03 agosto 2017 19:00
Pedullà: "Per Emre Mor c'era la strada spianata, ma se non chiudi è così. Per la Roma è un'alternativa..."
03 agosto 2017 14:38
Monchi su Emre Mor: "Potrebbe essere un obiettivo della Roma, è interessante"
03 agosto 2017 14:25
PEDULLÀ VS DI MARZIO. È GUERRA DI NOTIZIE PER EMRE MOR ALLA FIORENTINA. CHI HA RAGIONE?
03 agosto 2017 11:52
Gazzetta, Emre Mor verso Firenze, la differenza tra Fiorentina e Borussia è di due milioni
03 agosto 2017 09:43
Corriere dello Sport, Emre Mor alla Fiorentina, si tratta sui dettagli, al calciatore un contratto da 1,3 milioni l'anno
03 agosto 2017 09:12
Pedullà: "È fatta per Emre Mor alla Fiorentina, con il Borussia si discutono i dettagli. Accordo totale con il calciatore"
02 agosto 2017 21:00
Dalla Germania, il Borussia Dortmund per Emre Mor chiede alla Fiorentina 20 milioni di euro
02 agosto 2017 17:27
Pedullà: "Non ci sono altre squadre su Emre Mor, sarà uno dei perni del nuovo ciclo viola"
02 agosto 2017 15:14
Di Marzio: "La Roma aveva offerto 20 mln per Emre Mor, ma il Dortmund aveva rifiutato"
02 agosto 2017 12:59
Gazzetta, la Roma se perde Mahrez cercherà di soffiare Emre Mor alla Fiorentina
02 agosto 2017 11:21
La Nazione, due colpi in arrivo per la Fiorentina, a Firenze arrivano Emre Mor e Eysseric
02 agosto 2017 09:56
Terim: "Vi racconto Emre Mor, ha un talento incredibile. Farà innamorare Firenze e tutti i tifosi viola"
02 agosto 2017 09:14
Emre Mor alla Fiorentina, tutte le cifre dell'operazione. Contratto di cinque anni per il calciatore turco
02 agosto 2017 02:35
Pioli: "Mi aspetto che la squadra migliori. Emre Mor? Domanda a vuoto, non rispondo"
01 agosto 2017 21:25
Ds Dortmund: "Emre Mor? Ha tanti estimatori. Fiorentina? No a speculazioni di mercato"
01 agosto 2017 16:11
Pedullà: "Emre Mor alla Fiorentina per 15 milioni, al calciatore 1 milione e mezzo a stagione"
01 agosto 2017 15:55
Il Corriere Fiorentino: c'è la volontà di Pioli alla base del colpo Emre Mor
01 agosto 2017 12:57
Ceccarini: "Emre Mor arriverà a titolo definitivo per 13 milioni più bonus, le altre trattative..."
01 agosto 2017 12:51
Velocità, tecnica e fantasia, ecco chi è Emre Mor, il turco del Borussia che Corvino sta per portare alla Fiorentina
01 agosto 2017 11:16
Retroscena La Nazione, il 22 luglio prima offerta della Fiorentina per Emre Mor, sfumato il suo possibile passaggio al Liverpool
01 agosto 2017 09:45
Emre Mor ha accettato l'offerta della Fiorentina. 10 milioni al Borussia Dortmund, colpo viola ad un passo
01 agosto 2017 01:42
Tutto vero, Emre Mor può arrivare alla Fiorentina. Pronti 10 milioni, il Borussia lo cede solo a titolo definitivo
31 luglio 2017 22:53
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