Labaro Viola

Notizie Emre Mor Fiorentina

Dalla Turchia, il Karagümrük rifiuta l'offerta della Fiorentina da 3.5 milioni per Emre Mor

22 giugno 2022 17:32

Dalla Turchia, ritorno di fiamma per Emre Mor. Sondaggio della Fiorentina per l'esterno turco

13 giugno 2022 19:03

Nel 2017 era praticamente della Fiorentina, Emre Mor domenica verrà visionato dalla società viola

11 maggio 2022 19:08

Ex obiettivi, Emre Mor è del Celta Vigo. Il Dortmund: "Rispettiamo la sua scelta"

29 agosto 2017 23:11

Obiettivi: sfumano definitivamente Paletta e Emre Mor, nel loro futuro ci sono Lazio e Celta Vigo

29 agosto 2017 12:40

Celta Vigo in pole per Emre Mor, per il turco resta in piedi l'ipotesi Torino...

28 agosto 2017 18:18

Emre Mor cambia agente e ormai il suo vecchio procuratore annuncia: "Giocherà in Italia"

22 agosto 2017 06:07

Retroscena, il trasferimento di Emre Mor all'Inter è saltato per colpa...della Fiorentina

17 agosto 2017 21:30

Ds Borussia Dortmund: "È ufficialmente saltata la trattativa con l'Inter per il trasferimento di Emre Mor"

16 agosto 2017 12:53

Emre Mor all'Inter ora rischia di saltare davvero: gli agenti chiedono commissioni per 5 milioni...

12 agosto 2017 18:35

Jesè Rodriguez sempre più vicino mentre Emre Mor e Politano piste che Corvino ha chiuso con la chiave

12 agosto 2017 11:25

Clamoroso Emre Mor, l'Inter sta decidendo di abbandonare la trattativa perchè il Borussia alza il prezzo

12 agosto 2017 04:24

Pedullà: "La Fiorentina per Laxalt sta usando i soldi destinati per Emre Mor, vuol dire che spenderanno tanti soldi per altro"

07 agosto 2017 20:30

Sabatini: "C'è qualche intoppo per Emre Mor all'Inter, trattativa bloccata"

07 agosto 2017 20:10

Emre Mor all'Inter con le stesse cifre della Fiorentina. E la Roma è stato solo un bluff di mercato

06 agosto 2017 07:56

Pedullà: "Corvino sta lavorando per un colpo a sorpresa. Se Lemina vale 20 milioni quanto vale Borja Valero?"

05 agosto 2017 20:07

Niente Fiorentina per Emre Mor, il procuratore: "Ormai abbiamo un accordo con l'Inter"

05 agosto 2017 16:57

Sky Sport, Emre Mor sarà nerazzurro, martedi le visite mediche con l'Inter a Milano

05 agosto 2017 16:09

Gazzetta, Corvino e quell'offerta piu bassa di due milioni, cosi l'Inter ha soffiato Emre Mor alla Fiorentina.

05 agosto 2017 09:32

Siamo abituati ad ergerci al di sopra di tutto. Firenze non merita ciò! Urgono rinforzi subito, l'anonimato incombe inesorabile...

05 agosto 2017 00:54

Gazzetta.it, Emre Mor è dell'Inter, prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Trattativa chiusa

04 agosto 2017 20:46

Ceccarini: "Emre Mor ed Eysseric erano ad un passo, ma Corvino ha temporeggiato troppo..."

04 agosto 2017 18:31

SCONTRO TOTALE TRA INTER E FIORENTINA PER EMRE MOR. CORVINO NON AVEVA CHIUSO PER RISPARMIARE 2 MILIONI

04 agosto 2017 17:21

Sky Sport, accordo tra Inter e Emre Mor, adesso la società nerazzurra deve trovare un accordo con il Borussia Dortmund

04 agosto 2017 16:59

Monchi: "Comunico che la Roma non è interessata a Emre Mor del Borussia, abbiamo gia Ünder"

04 agosto 2017 16:42

Pedullà: la Fiorentina alza l'offerta per Emre Mor ma è destinata a defilarsi, dove può andare...

04 agosto 2017 13:16

Sky Sport: la Roma offre 20 mln per Emre Mor e resta in vantaggio su Fiorentina e Inter

04 agosto 2017 13:10

Di Marzio: in corso l'incontro tra Sabatini e l'agente di Emre Mor

04 agosto 2017 12:41

Pedullà: l'offerta della Fiorentina per Emre Mor sfonda il muro dei 15 mln, le altre pretendenti...

04 agosto 2017 12:14

Di Marzio: "Anche l'Inter vuole prendere Emre Mor, in giornata il primo contatto con il Borussia Dortmund"

04 agosto 2017 11:05

Corriere dello Sport, Corvino per prendere Emre Mor deve alzare la sua offerta di 2 milioni

04 agosto 2017 09:59

La Nazione, la Fiorentina è l'unica squadra che sta trattando con il Borussia per prendere Emre Mor

04 agosto 2017 09:09

Procuratore Emre Mor: "Mai rilasciato nessuna intervista. Quelle parole non sono vere"

03 agosto 2017 19:39

Il procuratore di Emre Mor gela la Fiorentina: "Si trasferirà in Italia, sarà o del Napoli o della Roma entro due giorni"

03 agosto 2017 19:00

Pedullà: "Per Emre Mor c'era la strada spianata, ma se non chiudi è così. Per la Roma è un'alternativa..."

03 agosto 2017 14:38

Monchi su Emre Mor: "Potrebbe essere un obiettivo della Roma, è interessante"

03 agosto 2017 14:25

PEDULLÀ VS DI MARZIO. È GUERRA DI NOTIZIE PER EMRE MOR ALLA FIORENTINA. CHI HA RAGIONE?

03 agosto 2017 11:52

Gazzetta, Emre Mor verso Firenze, la differenza tra Fiorentina e Borussia è di due milioni

03 agosto 2017 09:43

Corriere dello Sport, Emre Mor alla Fiorentina, si tratta sui dettagli, al calciatore un contratto da 1,3 milioni l'anno

03 agosto 2017 09:12

Pedullà: "È fatta per Emre Mor alla Fiorentina, con il Borussia si discutono i dettagli. Accordo totale con il calciatore"

02 agosto 2017 21:00

Dalla Germania, il Borussia Dortmund per Emre Mor chiede alla Fiorentina 20 milioni di euro

02 agosto 2017 17:27

Pedullà: "Non ci sono altre squadre su Emre Mor, sarà uno dei perni del nuovo ciclo viola"

02 agosto 2017 15:14

Di Marzio: "La Roma aveva offerto 20 mln per Emre Mor, ma il Dortmund aveva rifiutato"

02 agosto 2017 12:59

Gazzetta, la Roma se perde Mahrez cercherà di soffiare Emre Mor alla Fiorentina

02 agosto 2017 11:21

La Nazione, due colpi in arrivo per la Fiorentina, a Firenze arrivano Emre Mor e Eysseric

02 agosto 2017 09:56

Terim: "Vi racconto Emre Mor, ha un talento incredibile. Farà innamorare Firenze e tutti i tifosi viola"

02 agosto 2017 09:14

Emre Mor alla Fiorentina, tutte le cifre dell'operazione. Contratto di cinque anni per il calciatore turco

02 agosto 2017 02:35

Pioli: "Mi aspetto che la squadra migliori. Emre Mor? Domanda a vuoto, non rispondo"

01 agosto 2017 21:25

Ds Dortmund: "Emre Mor? Ha tanti estimatori. Fiorentina? No a speculazioni di mercato"

01 agosto 2017 16:11

Pedullà: "Emre Mor alla Fiorentina per 15 milioni, al calciatore 1 milione e mezzo a stagione"

01 agosto 2017 15:55

Il Corriere Fiorentino: c'è la volontà di Pioli alla base del colpo Emre Mor

01 agosto 2017 12:57

Ceccarini: "Emre Mor arriverà a titolo definitivo per 13 milioni più bonus, le altre trattative..."

01 agosto 2017 12:51

Velocità, tecnica e fantasia, ecco chi è Emre Mor, il turco del Borussia che Corvino sta per portare alla Fiorentina

01 agosto 2017 11:16

Retroscena La Nazione, il 22 luglio prima offerta della Fiorentina per Emre Mor, sfumato il suo possibile passaggio al Liverpool

01 agosto 2017 09:45

Emre Mor ha accettato l'offerta della Fiorentina. 10 milioni al Borussia Dortmund, colpo viola ad un passo

01 agosto 2017 01:42

Tutto vero, Emre Mor può arrivare alla Fiorentina. Pronti 10 milioni, il Borussia lo cede solo a titolo definitivo

31 luglio 2017 22:53

Pedullà: "Trattativa avanzata tra Fiorentina e Borussia Dortmund per Emre Mor, si tratta su una base di 12 milioni di euro"

31 luglio 2017 19:30

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