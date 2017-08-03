Pedullà: "Per Emre Mor c'era la strada spianata, ma se non chiudi è così. Per la Roma è un'alternativa..."

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno, a proposito di Emre Mor: "Gli inserimenti degli altri club fanno parte del gioco. Fino a ieri la Fiorentina aveva la strada...

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno, a proposito di Emre Mor: "Gli inserimenti degli altri club fanno parte del gioco. Fino a ieri la Fiorentina aveva la strada spianata, ma finchè non chiudi una trattativa c’è il rischio che si facciano avanti altri club. E’ una partita aperta, per la Fiorentina è una priorità mentre per la Roma potrebbe diventare un’idea alternativa vista la situazione Mahrez. La certezza è che la Fiorentina ci sta lavorando forte da qualche giorno anche se adesso il rischio è che il prezzo possa salire rispetto ai 13 milioni su cui si stava trattando.