Pedullà: l'offerta della Fiorentina per Emre Mor sfonda il muro dei 15 mln, le altre pretendenti...

Per la Fiorentina è una priorità e la strategia delle ultime ore è quella di alzare l’offerta aggiungendo qualche bonus

Sono giorni importanti per Emre Mor, l’esterno offensivo turco in uscita dal Borussia Dortmund. Per la Fiorentina è una priorità, la strategia delle ultime ore è quella di alzare l’offerta aggiungendo qualche bonus al limite sfondando il muro dei 15 milioni. La Roma al momento ha fatto un sondaggio, non approfondito. Il Napoli non c’è, mai c’è stato e mai ci sarà. Fonti autorevoli inglesi ieri hanno accostato anche l’Inter sulle tracce di Emre Mor. Ci sono conferme in questo senso: l’Inter vuole fare un altro esterno oltre a Karamoh che si è promesso ai nerazzurri anche a parametro zero e che fin qui sta resistendo a qualsiasi altra proposta. Nella speranza che il Caen si accontenti nei prossimi giorni anche di sette milioni per non perderlo a parametro zero. Su Keita la posizione dell’Inter è chiara: spera che in qualche modo Lotito e la Juve rinviino il summit per potersi inserire. E su Emre Mor? Proposto nella giornata di ieri all’Inter, un profilo che piace già dall’anno scorso quando fu segnalato da Mancini. Ma per l’Inter la valutazione non deve superare i 13-14 milioni, a condizioni diverse oggi non ci sono le basi.

Fonte: alfredopedulla.com