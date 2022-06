Dalla Turchia, il Karagümrük rifiuta l’offerta della Fiorentina da 3.5 milioni per Emre Mor

Respinta l’offerta della Fiorentina per Emre Mor. Stando a quanto riportato da Salim Manav, il Fatih Karagümrük ha rifiutato l’offerta di 3.5 milioni di euro da parte del club viola per l’esterno turco. Di seguito il tweet del giornalista turco con la rispettiva traduzione: “Fatih Karagümrük non ha accettato l’offerta di trasferimento da 3,5 milioni di euro della Fiorentina per Emre Mor”

❌ Fatih Karagümrük, Fiorentina’nın Emre Mor için yaptığı 3.5 milyon Euro’luk transfer teklifini kabul etmedi. @ajansspor https://t.co/256jkttMT7 pic.twitter.com/UleopP2Vu7 — Salim Manav (@Salimmanav) June 22, 2022