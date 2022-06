Italiano: “Mai messo in dubbio questo matrimonio. Si riparte con entusiasmo, lavoriamo sul mercato”

Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale viola per per parlare del presente e del futuro della sua Fiorentina dopo la firma sul nuovo contratto. Ecco le sue parole: “Sono felicissimo di aver rinnovato, è quello che volevamo tutti da sempre. Si riparte con grande entusiasmo. Ringrazio tutti, dal Presidente Rocco Commisso, al direttore fino a Joe Barone e l’ambiente viola. Non ho mai messo in dubbio questo nostro matrimonio. L’entusiasmo ora deve crescere, perchè ho visto tanta voglia di ripartire e fare bene: ora dobbiamo migliorare ancora. Mercato? Ci siamo messi subito a lavoro per far crescere questa squadra. Con il direttore siamo in costante contatto: vogliamo migliorare la classifica rispetto allo scorso anno, fare qualche punto in più e prepararci al meglio per la Conference League. Ambizioni? Migliorarsi e fare più punti migliorando tanti aspetti. Dobbiamo vincere più partite e perderne meno. Inoltre, dovremo subire meno gol. Anche grazie al fantastico pubblico vogliamo ripeterci ancora. Importanza tifosi? I tifosi sono il dodicesimo uomo in campo. Lo sanno anche i ragazzi quanto è importante avere questa spinta alle spalle. L’amore di questa città verso la Fiorentina è unico. Non vedo l’ora di ripartire da Moena. Ora sono gli ultimi giorni di relax, ma poi sarà tempo di ripartire alla grande in vista della prossima stagione”.