Barone: “Mai avuto dubbi su Italiano, super contenti del rinnovo. La Fiorentina non è in vendita”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone è intervenuto ai canali ufficiali della società viola per annunciare ufficialmente il rinnovo di mister Vincenzo Italiano e per rispondere alle voci di una presunta cessione della società da parte di Rocco Commisso: “Siamo super contenti di aver trovato l’accordo con Italiano. Non c’è mai stato nessun dubbio di arrivare a questo momento. Ci abbiamo lavorato e stamani Vincenzo ci ha raggiunti dalla Sicilia, dove era in vacanza. Abbiamo prolungato il nostro accordo per programmare insieme il futuro. Aspettative? È un tema importante per me e per Rocco, perché la tifoseria va rispettata. Gli attacchi personali che abbiamo ricevuto non sono accettabili. Così facendo non si rispetta la Fiorentina e i suoi tifosi. Ho appena letto un commento brutto e voglio precisarlo ancora: la Fiorentina non è in vendita. Lo voglio dire per l’ultima volta, rispetto a queste notizie false. In un periodo nel quale stiamo lavorando per costruire in dettaglio la squadra in vista del prossimo campionato, queste notizie non vanno bene. Approfitto di questo momento per chiedere alla tifoseria di starci vicino, perché stiamo costruendo la squadra, con pazienza. Moena? Un momento per essere accanto alla tifoseria, mentre la squadra si prepara al nuovo campionato. Ci aspettiamo grandi cose da tutta la squadra”.