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Notizie Rinnovo Italiano Fiorentina

Italiano: "Mai messo in dubbio questo matrimonio. Si riparte con entusiasmo, lavoriamo sul mercato"

22 giugno 2022 16:27

Radio Bruno, terminato l'incontro tra l'entourage di Italiano e la Fiorentina. Domani la firma?

21 giugno 2022 20:34

Ceccarini annuncia: "Domani l'incontro tra Fiorentina ed Italiano per la firma sul nuovo contratto"

20 giugno 2022 22:47

Bucchioni rivela: "C'era accordo per il rinnovo di Italiano. Poi la Fiorentina ha abbassato l'offerta"

17 giugno 2022 20:33

Tuttosport, il rinnovo di Italiano non arriva perchè vuole 8 acquisti, mentre la Fiorentina ne propone 4

16 giugno 2022 12:26

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