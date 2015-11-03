Notizie Rinnovo Italiano Fiorentina

Italiano: "Mai messo in dubbio questo matrimonio. Si riparte con entusiasmo, lavoriamo sul mercato"
22 giugno 2022 16:27
Radio Bruno, terminato l'incontro tra l'entourage di Italiano e la Fiorentina. Domani la firma?
21 giugno 2022 20:34
Ceccarini annuncia: "Domani l'incontro tra Fiorentina ed Italiano per la firma sul nuovo contratto"
20 giugno 2022 22:47
Bucchioni rivela: "C'era accordo per il rinnovo di Italiano. Poi la Fiorentina ha abbassato l'offerta"
17 giugno 2022 20:33
Tuttosport, il rinnovo di Italiano non arriva perchè vuole 8 acquisti, mentre la Fiorentina ne propone 4
16 giugno 2022 12:26
Archivio