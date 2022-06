Ceccarini annuncia: “Domani l’incontro tra Fiorentina ed Italiano per la firma sul nuovo contratto”

Domani la firma di Italiano sul nuovo contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 2024. Stando a quanto riportato da Niccolò Ceccarini, domani sarà il giorno in cui il mister metterà la propria firma sul contratto ufficializzando così l’accordo con il club viola legandosi alla città di Firenze per altri 2 anni (con opzione per il 2025). Di seguito il tweet apparso sul profilo di Ceccarini.

Domani il giorno dell’incontro tra la Fiorentina e Italiano per la firma sul nuovo contratto — Niccolò Ceccarini (@NickCecca) June 20, 2022