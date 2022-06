Radio Bruno, terminato l’incontro tra l’entourage di Italiano e la Fiorentina. Domani la firma?

Terminato l’incontro tra l’entourage di Italiano e Barone. Stando a quanto riportato da Radio Bruno, l’incontro tra la dirigenza viola e i rappresentanti dell’allenatore è durato circa un’ora e mezzo. Al termine, nessuno dei dirigenti presenti ha voluto lasciare dichiarazioni. Intanto, questa sera mister Italiano atterrerà a Firenze dopo la vacanza in Sicilia. Dovrebbe essere domani il giorno decisivo per definire l’accordo definitivo con conseguente firma sul contratto per il rinnovo con la Fiorentina.