Bucchioni rivela: “C’era accordo per il rinnovo di Italiano. Poi la Fiorentina ha abbassato l’offerta”

Enzo Bucchioni, noto opinionista nell’ambiente viola, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della trattativa per il rinnovo di contratto di Vincenzo Italiano alla Fiorentina. Ecco le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com:

Che succede con Italiano?

“Ha chiesto due milioni alla Fiorentina, dieci giorni fa gli avevano detto ok, parlando anche del rafforzamento della squadra. Dopo qualche giorno invece la Fiorentina ha mandato una mail con una offerta definitiva da 1,5 milioni e c’è stato l’irrigidimento del tecnico, che vorrebbe essere gratificato. Non credo siano problemi insormontabili, ma la questione doveva essere già risolta se credi a questo progetto tecnico. Ora la Fiorentina decida cosa fare, ma non credo voglia cambiare. Credo che un’intesa si troverà ma Italiano ci è rimasto molto male”.