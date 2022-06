Dalla Spagna, Fiorentina vuole l’obbligo di riscatto per Jovic. Ramadani guida l’affare: c’è ottimismo

“La Fiorentina sta spingendo per Luka Jovic“. Così si apre l’articolo pubblicato da AS. Stando a quanto riportato dal portale spagnolo, il club viola vorrebbe affidare l’attacco della prossima stagione al centravanti serbo del Real Madrid. La trattativa è difficile, ma non impossibile. Soprattutto perchè in cabina di regia c’è Fali Ramadani, procuratore di mister Vincenzo Italiano e Nikola Milenkovic, che ha un ottimo rapporto con il club e vorrebbe trovare una sistemazione da protagonista per il suo assistito. L’intenzione sarebbe quella di chiedere al club di Madrid un trasferimento obbligo di riscatto. Filtra ottimismo per la buona riuscita dell’affare, con un accordo che potrebbe arrivare nelle prossime settimane.