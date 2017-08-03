Monchi su Emre Mor: "Potrebbe essere un obiettivo della Roma, è interessante"

Il ds della Roma, Monchi, ha parlato del possibile interesse per Emre Mor, obiettivo della Fiorentina: “Oggi è Emre Mor, ieri era Rodrigo Caio. Non mi piace contestare nome per nome perché fa parte de...

Il ds della Roma, Monchi, ha parlato del possibile interesse per Emre Mor, obiettivo della Fiorentina: “Oggi è Emre Mor, ieri era Rodrigo Caio. Non mi piace contestare nome per nome perché fa parte del mio lavoro cercare possibilità. Tutti i nomi usciti sono giocatori interessanti, che potrebbero essere obiettivi della Roma, è importante mantenere discrezione. Mahrez? La situazione non è cambiata rispetto all’ultima conferenza stampa. Mahrez o no, chi arriva sarà un giocatore importante che darà qualità a una squadra che è già magnifica”.