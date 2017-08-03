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Monchi su Emre Mor: "Potrebbe essere un obiettivo della Roma, è interessante"

Il ds della Roma, Monchi, ha parlato del possibile interesse per Emre Mor, obiettivo della Fiorentina: “Oggi è Emre Mor, ieri era Rodrigo Caio. Non mi piace contestare nome per nome perché fa parte de...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 agosto 2017 14:25
Monchi su Emre Mor: "Potrebbe essere un obiettivo della Roma, è interessante" -
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Il ds della Roma, Monchi, ha parlato del possibile interesse per Emre Mor, obiettivo della Fiorentina: “Oggi è Emre Mor, ieri era Rodrigo Caio. Non mi piace contestare nome per nome perché fa parte del mio lavoro cercare possibilità. Tutti i nomi usciti sono giocatori interessanti, che potrebbero essere obiettivi della Roma, è importante mantenere discrezione. Mahrez? La situazione non è cambiata rispetto all’ultima conferenza stampa. Mahrez o no, chi arriva sarà un giocatore importante che darà qualità a una squadra che è già magnifica”.

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