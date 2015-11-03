Notizie Monchi Fiorentina

Monchi: "Barrenechea? Ha pretendenti anche in Italia. Il suo futuro si deciderà in questa settimana"
15 luglio 2025 15:55
TMW, Siviglia e Monchi stregati da Vlahovic. La Fiorentina lo ritiene incedibile per volontà di Commisso
04 luglio 2021 15:26
Dalla Spagna, Monchi vuole Pulgar per il centrocampo del suo Siviglia. Anche Atletico Madrid e Betis interessati
08 aprile 2021 12:57
Papu-Siviglia fatta? Monchi frena: "Ci stiamo lavorando, ma c'è ancora molta strada da fare"
23 gennaio 2021 00:47
Gazzetta, nel futuro di Florenzi c'è l'Italia: piace alla Fiorentina ma attenzione a Monchi
14 aprile 2020 13:25
Il ds del Siviglia Monchi è interessato al centrocampista ex viola Ianis Hagi
15 giugno 2019 19:33
Dalla Spagna, Di Francesco ha detto no a Monchi. Ha scelto la Fiorentina, il suo futuro sarà a Firenze
04 aprile 2019 16:56
Di Francesco vicino alla Fiorentina? Si, ma adesso ci prova anche il Siviglia. Lo rivuole Monchi alla sua corte
03 aprile 2019 14:01
Dopo Di Francesco anche Monchi lascerà la Roma. Oggi rescissione consensuale con il club
08 marzo 2019 11:05
In caso di mancata Champions sarà rivoluzione alla Roma, Faggiano al posto di Monchi
22 febbraio 2019 13:32
Monchi: "Sconfitta che fa riflettere, è il giorno piú brutto della mia carriera"
30 gennaio 2019 20:55
Badelj si è pentito, vuole lasciare la Lazio, Lotito chiede 10 milioni e la Roma con Monchi...
15 gennaio 2019 13:08
(VIDEO), stasera Monchi e Totti si lamenteranno del VAR? Nel finale dubbio contatto su Pandev
16 dicembre 2018 22:09
Roma contestata alla stazione di Firenze dopo il pareggio. Ecco cosa è successo a Campo di Marte
04 novembre 2018 01:52
La Roma per protesta sul rigore non va di fronte alle telecamere, parla Monchi per tutti
03 novembre 2018 20:40
Monchi: "Il rigore non c'è, lo hanno visto tutti e lo dicono tutti. Perchè Var non usato?
03 novembre 2018 20:11
Repubblica, saltato Malcom la Roma ci riprova: 40mln + El Sha per Chiesa. La Fiorentina non vuole cedere
26 luglio 2018 10:20
Corriere Dello Sport, Monchi bleffa su Chiesa e lo tiene d'occhio. El Shaarawy in contropartita? No, solo cash. Berardi l'alternativa
11 luglio 2018 09:33
Monchi su Astori: "Ho sentito solo cose belle su di lui, è stata una disgrazia. Il calcio italiano..."
13 marzo 2018 17:53
Monchi in centro a Firenze: "Qua solo per turismo". Ma Badelj può diventare subito giallorosso: il motivo
15 gennaio 2018 16:18
Incontro nascosto tra Monchi, direttore sportivo della Roma, e l'agente di Badelj. Il croato sarà giallorosso?
28 novembre 2017 19:05
Monchi: "Comunico che la Roma non è interessata a Emre Mor del Borussia, abbiamo gia Ünder"
04 agosto 2017 16:42
Monchi su Emre Mor: "Potrebbe essere un obiettivo della Roma, è interessante"
03 agosto 2017 14:25
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