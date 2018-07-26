Repubblica, saltato Malcom la Roma ci riprova: 40mln + El Sha per Chiesa. La Fiorentina non vuole cedere
Come riportato da La Repubblica nell'edizione odierna, la Roma vista la trattativa saltata per Malcom vira con prepotenza su Chiesa. Secondo il quotidiano l'offerta di Monchi ammonterebbe a 40mln + El...
A cura di Redazione Labaroviola
26 luglio 2018 10:20
Come riportato da La Repubblica nell'edizione odierna, la Roma vista la trattativa saltata per Malcom vira con prepotenza su Chiesa. Secondo il quotidiano l'offerta di Monchi ammonterebbe a 40mln + El Shaarawy, giocatore gradito alla Fiorentina. Viola che però non vogliono assolutamente cedere il giocatore ed attualmente rifiutano le offerte per il figlio d'arte classe '97.