Monchi: "Comunico che la Roma non è interessata a Emre Mor del Borussia, abbiamo gia Ünder"

La Roma si ritira ufficialmente dalla corsa per il talento classe 97 del Dortmund, adesso è sfida Fiorentina - Inter?

Il direttore sportivo della Roma Monchi prova a non affrontare il tema mercato, avendolo fatto già ieri durante la conferenza di Pellegrini, ma qualcosa rivela comunque: "La Roma non ha interesse su Emre Mor. È un giocatore interessante ma abbiamo Ünder e siamo contenti così".