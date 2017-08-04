Monchi: "Comunico che la Roma non è interessata a Emre Mor del Borussia, abbiamo gia Ünder"
La Roma si ritira ufficialmente dalla corsa per il talento classe 97 del Dortmund, adesso è sfida Fiorentina - Inter?
A cura di Flavio Ognissanti
04 agosto 2017 16:42
Il direttore sportivo della Roma Monchi prova a non affrontare il tema mercato, avendolo fatto già ieri durante la conferenza di Pellegrini, ma qualcosa rivela comunque: "La Roma non ha interesse su Emre Mor. È un giocatore interessante ma abbiamo Ünder e siamo contenti così".