(VIDEO), stasera Monchi e Totti si lamenteranno del VAR? Nel finale dubbio contatto su Pandev

La Roma vince per 3-2 nel posticipo domenicale valevole per la sedicesima di Serie A. Una partita scoppiettante, con il Genoa di Prandelli in partita fino alla fine quando, al 93’ un cross in area giu...

La Roma vince per 3-2 nel posticipo domenicale valevole per la sedicesima di Serie A. Una partita scoppiettante, con il Genoa di Prandelli in partita fino alla fine quando, al 93’ un cross in area giunge nei pressi di Pandev che salta, Florenzi con entrambe le mani lo spinge. Il VAR è silente, Di Bello non lo chiama e la gara volge al termine. Questa la foto sequenza ed il video. A voi il giudizio, e chissà se Monchi e Totti staserà si lamenteranno...

CLICCA QUI PER IL VIDEO