Notizie Pandev Fiorentina

Da Genoa, Badelj in dubbio per la Fiorentina: problemi alla schiena. Out Caicedo, giocherà Pandev
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Genoa-Fiorentina, i convocati di Ballardini: out Pandev e Pellegrini. Recupera Cassata
02 aprile 2021 21:01
Genoa-Spal è finita 2-0. Il grifone sale a 30 punti e si porta a -5 dalla Fiorentina
12 luglio 2020 19:19
Ancora Montella: "Il Genoa è una squadra che fraseggia poco ma gioca bene tra le linee"
25 maggio 2019 12:58
Prandelli, scelti i convocati per domani. Spicca l'assenza di Pandev
28 dicembre 2018 18:43
Prandelli: “Il rigore su Pandev è netto, siamo stati defraudati. Il VAR...”
17 dicembre 2018 10:55
(VIDEO), stasera Monchi e Totti si lamenteranno del VAR? Nel finale dubbio contatto su Pandev
16 dicembre 2018 22:09
Uno due del Genoa che passa in vantaggio con Lapadula. Espulso poi Pandev
06 maggio 2018 16:13
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