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Notizie Pandev Fiorentina

Da Genoa, Badelj in dubbio per la Fiorentina: problemi alla schiena. Out Caicedo, giocherà Pandev

16 settembre 2021 14:49

Genoa-Fiorentina, i convocati di Ballardini: out Pandev e Pellegrini. Recupera Cassata

02 aprile 2021 21:01

Genoa-Spal è finita 2-0. Il grifone sale a 30 punti e si porta a -5 dalla Fiorentina

12 luglio 2020 19:19

Ancora Montella: "Il Genoa è una squadra che fraseggia poco ma gioca bene tra le linee"

25 maggio 2019 12:58

Prandelli, scelti i convocati per domani. Spicca l'assenza di Pandev

28 dicembre 2018 18:43

Prandelli: “Il rigore su Pandev è netto, siamo stati defraudati. Il VAR...”

17 dicembre 2018 10:55

(VIDEO), stasera Monchi e Totti si lamenteranno del VAR? Nel finale dubbio contatto su Pandev

16 dicembre 2018 22:09

Uno due del Genoa che passa in vantaggio con Lapadula. Espulso poi Pandev

06 maggio 2018 16:13

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