Ancora Montella: "Il Genoa è una squadra che fraseggia poco ma gioca bene tra le linee"

Ecco le parole di Vincenzo Montella sul Genoa: "Il Genoa è una squadra che fraseggia poco ma gioca bene tra le linee. Cambiano spesso in corsa a livello tattico e dovremo essere abili anche lì. Non so...

Ecco le parole di Vincenzo Montella sul Genoa: "Il Genoa è una squadra che fraseggia poco ma gioca bene tra le linee. Cambiano spesso in corsa a livello tattico e dovremo essere abili anche lì. Non so se giocherà sia Lapadula che Kouamè o Pandev a gara in corso. I loro gol vengono da palle recuperate a centrocampo e ripartenze, servirà essere mentalmente al 100% per affrontare questa partita al meglio".