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Ancora Montella: "Il Genoa è una squadra che fraseggia poco ma gioca bene tra le linee"

Ecco le parole di Vincenzo Montella sul Genoa: "Il Genoa è una squadra che fraseggia poco ma gioca bene tra le linee. Cambiano spesso in corsa a livello tattico e dovremo essere abili anche lì. Non so...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 maggio 2019 12:58
Ancora Montella: "Il Genoa è una squadra che fraseggia poco ma gioca bene tra le linee" - Firenze, stadio Franchi, 14.04.2019, Fiorentina-Bologna, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Montella
Firenze, stadio Franchi, 14.04.2019, Fiorentina-Bologna, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Montella
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Ecco le parole di Vincenzo Montella sul Genoa: "Il Genoa è una squadra che fraseggia poco ma gioca bene tra le linee. Cambiano spesso in corsa a livello tattico e dovremo essere abili anche lì. Non so se giocherà sia Lapadula che Kouamè o Pandev a gara in corso. I loro gol vengono da palle recuperate a centrocampo e ripartenze, servirà essere mentalmente al 100% per affrontare questa partita al meglio".

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