Prandelli: “Il rigore su Pandev è netto, siamo stati defraudati. Il VAR...”

Il tecnico del Genoa, Cesare Prandelli ex viola, ha così commentato l’episodio a pochi minuti dal termine sul contatto Florenzi-Pandev:“Ci sentiamo defraudati: è un rigore clamoroso. Non riesco a capi...

Il tecnico del Genoa, Cesare Prandelli ex viola, ha così commentato l’episodio a pochi minuti dal termine sul contatto Florenzi-Pandev:

“Ci sentiamo defraudati: è un rigore clamoroso. Non riesco a capire come possano non fischiarlo. C'è fallo con le mani e con i piedi". Non usa mezze parole il tecnico del Genoa Cesare Prandelli per commentare l'episodio della spinta in area di Florenzi su Pandev nel recupero. "Abbiamo fatto degli errori tecnici, ma ce ne sono stati anche arbitrali - ha aggiunto - Non riesco a capire perché non hanno guardato bene questa situazione".

"La Roma era psicologicamente in difficoltà e volevamo sfruttare questo aspetto - ha proseguito Prandelli nel dopo partita - Abbiamo sbagliato sull'ultimo passaggio. Gol subiti? Sono troppi, dobbiamo essere molto più attenti in area di rigore. Se guardiamo i dati, i numeri, abbiamo avuto diverse opportunità. La partita l'abbiamo persa sul gol di Kluivert, abbiamo fatto un passaggio laterale e preso una ripartenza che ha condizionato tutto, fossimo andati in vantaggio a fine primo tempo sarebbe stata una partita diversa".

fonte: SportMediaset

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