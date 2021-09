Da Genoa, Badelj in dubbio per la Fiorentina: problemi alla schiena. Out Caicedo, giocherà Pandev

Dopo la rimonta sul Cagliari il Genoa si prepara ad ospitare la Fiorentina. In vista della partita di Sabato rimane in dubbio l’ex capitano Viola, Milan Badelj, condizionato dal mal di schiena. In attacco non al meglio Felipe Caicedo, bloccato da un lieve affaticamento muscolare. Ci sarà Goran Pandev a completare il tandem d’attacco insieme a Mattia Destro. Lo scrive La Nazione.

