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Notizie Destro Fiorentina

Da Genoa, Badelj in dubbio per la Fiorentina: problemi alla schiena. Out Caicedo, giocherà Pandev

16 settembre 2021 14:49

Destro: "Volevamo i 3 punti, è stata un'occasione persa. Ma abbiamo fatto la prestazione"

03 aprile 2021 17:50

TMW, Destro può essere un'idea di mercato per la Fiorentina anche se il Genoa...

17 agosto 2020 10:25

Posticipo, Milan-bologna 2-1. Rossoneri al 5' posto con piccolo regalo ai viola..

07 maggio 2019 00:11

Convocati Bologna, il tecnico Mihajlovic sceglie 24 calciatori per Firenze. Ecco la lista

13 aprile 2019 22:28

Donadoni: "Viola, contro il Verona solo una giornataccia. In assenza di Verdi servirà lo sforzo di tutti"

03 febbraio 2018 11:54

TMW, la Fiorentina vuole anche Mattia Destro del Bologna al posto di Kalinic

23 luglio 2017 18:19

Gazzetta, dopo Bruno Gaspar Fiorentina molto vicina a chiudere per Karamoh del Caen. Costo 1 milione

09 giugno 2017 10:18

Resta viva l'idea Lautaro Martinez mentre Corvino pensa a Destro in uscita dal Bologna

05 maggio 2017 13:09

La Nazione, tentazione Mattia Destro per la Fiorentina. Tutti i motivi che permetterebbero l'operazione

18 giugno 2016 08:44

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