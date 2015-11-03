Notizie Destro Fiorentina

Da Genoa, Badelj in dubbio per la Fiorentina: problemi alla schiena. Out Caicedo, giocherà Pandev
16 settembre 2021 14:49
Destro: "Volevamo i 3 punti, è stata un'occasione persa. Ma abbiamo fatto la prestazione"
03 aprile 2021 17:50
TMW, Destro può essere un'idea di mercato per la Fiorentina anche se il Genoa...
17 agosto 2020 10:25
Posticipo, Milan-bologna 2-1. Rossoneri al 5' posto con piccolo regalo ai viola..
07 maggio 2019 00:11
Convocati Bologna, il tecnico Mihajlovic sceglie 24 calciatori per Firenze. Ecco la lista
13 aprile 2019 22:28
Donadoni: "Viola, contro il Verona solo una giornataccia. In assenza di Verdi servirà lo sforzo di tutti"
03 febbraio 2018 11:54
TMW, la Fiorentina vuole anche Mattia Destro del Bologna al posto di Kalinic
23 luglio 2017 18:19
Gazzetta, dopo Bruno Gaspar Fiorentina molto vicina a chiudere per Karamoh del Caen. Costo 1 milione
09 giugno 2017 10:18
Resta viva l'idea Lautaro Martinez mentre Corvino pensa a Destro in uscita dal Bologna
05 maggio 2017 13:09
La Nazione, tentazione Mattia Destro per la Fiorentina. Tutti i motivi che permetterebbero l'operazione
18 giugno 2016 08:44
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