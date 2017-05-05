Resta viva l'idea Lautaro Martinez mentre Corvino pensa a Destro in uscita dal Bologna

Il Valencia è in vantaggio nella corsa all'attaccante del Racing Avellaneda, ma la Fiorentina resta vigile

In attacco per il prossimo anno resta viva l’idea Lautaro Martinez anche se il Valencia ha deciso di fare sul serio. L’attaccante del 1997 del Racing Avellaneda, ha una clausola rescissoria di nove milioni di dollari che gli spagnoli avrebbero deciso di pagare. Gli spagnoli dunque potrebbero chiudere a breve l’affare, ma la Fiorentina resta sempre vigile, perché le sorprese potrebbero anche esserci all’ultimo momento. Si segue anche la vicenda Mattia Destro che potrebbe lasciare Bologna, anche se la Premier pare essere la destinazione più gettonata.

Fonte: La Nazione