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Convocati Bologna, il tecnico Mihajlovic sceglie 24 calciatori per Firenze. Ecco la lista

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta di domani contro la Fiorentina, gara valida per la 32esima giornata della Serie A 2018'/19'. Sarann...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 aprile 2019 22:28
Convocati Bologna, il tecnico Mihajlovic sceglie 24 calciatori per Firenze. Ecco la lista -
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Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta di domani contro la Fiorentina, gara valida per la 32esima giornata della Serie A 2018'/19'. Saranno indisponibili i calciatori Mattiello, Helander e Destro, ecco la lista completa. Portieri - Da Costa, Santurro, Skorupski. Difensori -Calabresi, Dijks, Lyanco, Danilo, Mbaye, Paz, Corbo. Centrocampisti - Donsah, Dzemaili, Krejci, Nagy, Pulgar, Soriano, Svanberg, Valencia. Attaccanti - Edera, Falcinelli, Orsolini, Palacio, Sansone, Santander.

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