Notizie Mihajlovic Fiorentina

D'Agostino ricorda: "A Firenze trovai Mihajlovic, quando battevamo le punizioni doveva vincere lui"
31 gennaio 2026 11:57
Viviano: "Ho anche difeso questa società, ma chi la contesta dal giorno zero aveva ragione"
17 dicembre 2025 22:55
Furia laziale contro Zazzaroni, ha messo sul Corriere dello Sport foto Mihajlovic con maglia della Roma
16 dicembre 2023 17:50
Da Vialli a Mihajlovic, da Borgonovo a Maldera, troppe morti sospette nel calcio. Richiesta di indagine
05 febbraio 2023 12:50
Lo Monaco: "Mihajlovic mi pregò di lasciarlo andare alla Fiorentina, Firenze era il suo salto di qualità"
20 dicembre 2022 15:41
Pioli: "Mihajlovic un esempio. Sconcerti grande professionista e persona di spessore"
19 dicembre 2022 19:00
D'Agostino: "Qualche dirigente della Fiorentina non voleva che giocassi, Mihajlovic andò contro tutti"
19 dicembre 2022 17:00
In migliaia commossi per i funerali di Mihajlovic a Roma, presenti grandi personaggi dello sport
19 dicembre 2022 11:48
Pradè: "L'amore che c'è intorno alla famiglia Mihajlovic è la dimostrazione di quello che ha fatto"
18 dicembre 2022 15:58
Montella: "Sono subentrato a Mihajlovic alla Fiorentina, non c'era nessuno che parlasse male di lui"
18 dicembre 2022 14:30
A. Della Valle su Mihajlovic: "Persona leale, rara nel calcio. Orgoglioso di essere stato il presidente"
18 dicembre 2022 13:30
Pasqual ricorda Mihajlovic: “Si mise a calciare le punizioni, a Lezzerini disse: ‘non rimettere i guanti, non servono’”
18 dicembre 2022 09:58
Corvino ricorda Mihajlovic: “Pagò colpe non sue. Disse no all’Inter per l’impegno preso con la Fiorentina”
18 dicembre 2022 09:52
Italiano ricorda Mihajlovic: "L'ho stimato come uomo, ha lasciato il segno in campo e in panchina"
17 dicembre 2022 17:16
L'addio di Burdisso a Mihajlovic: "Autentico dentro e fuori dal campo, un esempio per tutti noi. Ci mancherai"
17 dicembre 2022 16:00
"Mihajlovic doveva venire alla Fiorentina, Mancini lo convinse, arrivò a Firenze ma il contratto saltò"
17 dicembre 2022 12:40
Addio Mihajlovic, domani forse l’omaggio in Campidoglio. Funerale programmato a Roma per lunedì alle ore 11
17 dicembre 2022 09:42
Oggi in amichevole la Fiorentina giocherà con il lutto al braccio per la scomparsa di Mihajlovic
17 dicembre 2022 09:39
Camporese omaggia Mihajlovic: "Ciao Mister". Fu Sinisa a lanciarlo in serie A con la Fiorentina
17 dicembre 2022 00:05
Frey racconta Mihajlovic: "Finito l'allenamento restavamo sempre in campo, doveva tirarmi le punizioni"
16 dicembre 2022 22:18
Benassi ringrazia Mihajlovic: "Mi hai insegnato tanto, se stato sincero con me, valore difficile da trovare"
16 dicembre 2022 20:35
Mancini piange Mihajlovic: "Giorno che non avrei mai voluto vivere. Non è giusto, ho perso un amico"
16 dicembre 2022 20:20
Il pensiero di Corvino su Mihajlovic: "In questo momento trovo la forza solo per abbracciare la famiglia"
16 dicembre 2022 19:03
Mutu piange Mihajlovic, i due sono stati insieme alla Fiorentina: "Addio Sinisa, riposa in pace leone"
16 dicembre 2022 18:20
Batistuta ricorda Mihajlovic con foto di Sampdoria-Fiorentina: "Quante battaglie in campo. Ciao Sinisa"
16 dicembre 2022 17:02
Montolivo piange Mihajlovic: "Non ci sono parole, è stato un onore lavorare con te, ciao Mister"
16 dicembre 2022 16:36
Scomparsa Mihajlovic, la Fiorentina esprime la propria vicinanza alla famiglia: "Piangiamo Sinisa"
16 dicembre 2022 15:45
È morto Sinisa Mihajlovic. L'ultima volta al Franchi aveva detto: "Applaudito dai tifosi viola, onorato"
16 dicembre 2022 15:22
Il messaggio di Mimum spaventa sulla condizioni di Mihajlovic. Cosa sta succedendo?
14 dicembre 2022 14:25
Lettera di addio di Mihajlovic al Bologna: "Non capisco questo esonero, sono triste. Non è solo calcio"
08 settembre 2022 12:35
De Zerbi rifiuta il Bologna, non vuole prendere il posto di un uomo in difficoltà. Il si solo se si fosse dimesso
07 settembre 2022 14:59
Il Bologna domenica sfiderà la Fiorentina, ma il sostituto di Mihajlovic non c'è. In panchina Magnani?
07 settembre 2022 13:11
Salta la prima panchina in Serie A: il Bologna esonera Mihajlovic. Chi ci sarà in panchina contro la Fiorentina?
06 settembre 2022 15:57
Mihajlovic esonerato salta la Fiorentina? lui risponde: "Cosa mi aspetto? Di svegliarmi ed essere vivo"
05 settembre 2022 00:40
Tifoso Bologna in gravi condizione per aver guardato ragazza in Calabria. Mihajlovic gli manda video
15 agosto 2022 17:02
Mihajlovic parla al suo Bologna dalla sua stanza dell'ospedale: "Vincerò la malattia anche per voi"
01 aprile 2022 19:50
Mihajlovic chiama il Bologna dall'ospedale dopo la malattia, vuole caricare i ragazzi per la salvezza
01 aprile 2022 13:55
Mihajlovic sarà in ospedale fino a maggio, seguirà tutti gli allenamenti dalla sua stanza al Sant'Orsola
29 marzo 2022 14:21
"Forza Sinisa". Anche la Fiorentina si unisce al tecnico serbo che deve rilottare contro la malattia
27 marzo 2022 13:39
Il terribile annuncio di Mihajlovic: "Sta tornando la leucemia, devo smettere di allenare il Bologna"
26 marzo 2022 12:31
Mihajlovic ringrazia Firenze: "Per la prima volta i tifosi della Fiorentina non mi hanno fischiato"
13 marzo 2022 15:55
Gli screzi sono ormai dimenticati, la tribuna del Franchi applaude Sinisa Mihajlovic, lui risponde
13 marzo 2022 12:22
Mihajlovic è sicuro: "All'andata abbiamo perso contro la Fiorentina perchè non c'era Arnautovic"
12 marzo 2022 22:38
Parla Mihajlovic: "All'andata perso contro la Fiorentina per colpa di episodi. Loro concedono tanto"
12 marzo 2022 12:19
Dopo la figuraccia fatta alla Fiorentina Gattuso prende il posto del deludente Mihajlovic a Bologna?
08 marzo 2022 17:12
Mihajlovic: "Prego tutti affinché la notizia degli attacchi all'Ucraina non diventi mai la seconda notizia"
26 febbraio 2022 17:44
Mihajlovic risponde a Sarri: "Se fosse uscito dalla Coppa Italia non avrebbe avuto nessun problema"
11 febbraio 2022 20:46
Mihajlovic non ha dubbi: "Come si fa a parlare di campionato regolare? Terza dose la soluzione"
09 gennaio 2022 10:20
"Vlahovic contro di me non ha fatto nulla" Mihajlovic: "Se non ha fatto nulla contro una mezza sega..."
24 dicembre 2021 11:35
Mihajlovic: "Preso gol su calci piazzati, la Fiorentina ha segnato grazie ad episodi. Mai sofferto"
05 dicembre 2021 15:03
Mihajlovic: "La Fiorentina ha difetti. Vlahovic forte perchè serbo. Irrati di Firenze? Non importa"
04 dicembre 2021 12:49
Mihajlovic: "Fiorentina in salute, dobbiamo recuperare energie. Non sono ottimista per Arnautovic"
01 dicembre 2021 22:02
Mihajlovic: "Che bello essere chiamato zingaro dai tifosi della Fiorentina. Ne ho picchiati due"
08 ottobre 2021 15:21
Mihajlovic chiude la porta per Orsolini: "Mi dispiacerebbe se partisse, ma non partirà"
26 agosto 2021 22:02
"La Juventus si gioca la Champions? Manderanno Valeri o Giacomelli" Mihajlovic ci ha preso
21 maggio 2021 13:31
Mihajlovic: "Fiorentina sta bene, sono voluti andare in ritiro, fatto capire come ci affronteranno"
01 maggio 2021 13:53
Biraghi e Castrovilli, in nazionale solo per stare in tribuna e rischiare il Covid. Era necessario?
03 aprile 2021 10:32
Mihajlovic: "Oggi sono soddisfatto della difesa, serviva cattiveria in avanti"
03 gennaio 2021 17:38
Mihajlovic: "La Fiorentina in squadra ha due serbi quindi hanno più carattere rispetto a noi"
02 gennaio 2021 18:09
Mihajlovic furioso: "Se trovo chi parla con i giornalisti lo faccio finire di giocare. Sanno sempre tutto"
04 dicembre 2020 18:46
Mancini è risultato negativo al Coronavirus. Aveva saltato le ultime partite della nazionale italiana
20 novembre 2020 22:25
Mihajlovic: "Firenze? Così bella e così ostile nei miei confronti. Sono stato un cuscinetto. Gli ultras..."
16 novembre 2020 10:35
Da Pioli e Chiesa a Mihajlovic. Gasperini litiga con tutti, un motivo c'è...
24 luglio 2020 15:47
Gasperini maleducato, punito con una squalifica. Mihajlovic attacca ancora
22 luglio 2020 17:27
Lite tra Mihajlovic e Gasperini: "Parla con i tuoi e non rompere il caxxo"
21 luglio 2020 20:33
Incontro fra Calabria e la dirigenza del Milan. Possibile futuro alla Fiorentina? I dettagli
29 giugno 2020 16:25
Mihajlovic: "Jovetic? Mai più allenato uno così forte. A Firenze era un fuoriclasse, peccato gli infortuni..."
22 maggio 2020 20:37
CorSera, Ibrahimovic-Milan sarà addio? Sull'attaccante torna l'interesse della Fiorentina
22 maggio 2020 14:49
Romulo: "Devo tanto a Mihajlovic. Delio Rossi? Quando sento il suo nome ho ancora gli incubi"
07 aprile 2020 10:37
Mihajlovic: "Ho fatto due guerre e passato mesi in ospedale, sarà un problema restare a casa?"
16 marzo 2020 12:44
Convocati Bologna, il tecnico Mihajlovic ne chiama 22. Out Dzemaili. La lista completa
05 gennaio 2020 16:00
Mihajlovic sottoposto a trapianto di midollo osseo: "Condizioni generali del paziente sono soddisfacenti"
22 novembre 2019 17:20
Mihajlovic torna a casa, è stato dimesso dall'ospedale di Bologna dove era ricoverato
20 novembre 2019 18:54
"La curva Fiesole mi ha cantato serbo di merda. Ma non hanno avuto il coraggio di dirmelo in faccia"
14 aprile 2019 19:37
Convocati Bologna, il tecnico Mihajlovic sceglie 24 calciatori per Firenze. Ecco la lista
13 aprile 2019 22:28
"A Firenze per vincere. Non capisco la contestazione contro i Della Valle. Chi meglio di loro?"
13 aprile 2019 17:47
Calabrese a R.Bruno:"Pioli è un amico, ma avesse un po' del carattere di Gattuso.."
23 novembre 2018 18:19
Benassi, voglia di rivincita. Cacciato da Mihajlovic adesso vuole dimostrare a Cairo e Petrachi...
27 ottobre 2018 12:55
Mihajlovic, il serbo chiede 10 milioni di buonuscita allo Sporting
29 giugno 2018 11:11
UFFICIALE: Lo Sporting Lisbona esonera Mihajlovic dopo 9 giorni. Il motivo...
27 giugno 2018 22:03
Incredibile Mihajlovic, esonerato dallo Sporting dopo 10 giorni
26 giugno 2018 10:36
Tuttosport, il Torino vuole riprendersi Benassi. In estate venduto per colpa di Mihajlovic
23 gennaio 2018 12:31
Da Prandelli a Mihajlovic e Montella, quando lasci Firenze collezioni solo flop. Anche Sousa...
20 gennaio 2018 14:07
Cairo attacca Mihajlovic: "Mi dovrebbe ringraziare, potevo esonerarlo dopo la sconfitta di Firenze, invece..."
15 gennaio 2018 15:58
Tapiro d'oro a Mihajlovic dopo l'esonero: "Sto diventando una mezza s***, passerò al pugilato..."
12 gennaio 2018 18:17
Moglie Mihajlovic post esonero: "Mi accodo agli ignoranti, sei il il mio zingaro preferito)
04 gennaio 2018 16:27
Ufficiale, Mazzarri è il nuovo allenatore del Torino: via Mihajlovic, in panchina torna l'ex Watford
04 gennaio 2018 16:23
Mihajlovic esonerato dal Torino. Delusione in campionato e zero gioco, il serbo ha fallito anche in granata
04 gennaio 2018 05:30
Mihajlovic: "Quando perdo non dormo, i giocatori devono avere la mia stessa rabbia. Ho spesso rivisto la partita"
28 ottobre 2017 15:07
Tuttosport, clamoroso a Torino, Mihajlovic potrebbe essere esonerato prima del Cagliari. Mazzarri in pole
27 ottobre 2017 15:32
Gazzetta: anche il Torino snobba Paulo Sousa per il dopo Mihajlovic. I possibili sostituti...
27 ottobre 2017 12:54
La rivincita di Benassi contro Mihajlovic. Il tecnico gli mandò a dire che non era adatto per il suo Torino
26 ottobre 2017 20:17
Fiorentina nefasta per Mihajlovic, Cairo dà un ultimatum al tecnico. Il ds Petrachi: "Adesso basta"
26 ottobre 2017 19:46
Tuttosport liquida Sinisa: Toro-Miha, è già finita
26 ottobre 2017 12:49
Gazzetta, alla Fiorentina i conti cominciano a tornare. E Benassi si prende la sua rivincita contro Sinisa
26 ottobre 2017 11:44
La Fiorentina vince e convince, bravo Eysseric nel secondo tempo e la Fiesole canta "Sinisa salta la panchina"
26 ottobre 2017 10:47
Mihajlovic: "Fino al 2-0 non c'era stata partita. La Fiorentina ha fatto tre tiri in porta, noi due traverse..."
25 ottobre 2017 23:42
Un Mihajlovic poco nostalgico torna a Firenze, tra frasi forti e una dichiarazione da interpretare su Babacar
25 ottobre 2017 11:49
Che gaffe Mihajlovic: "Anna Frank? Non so chi sia, scusate ma oggi non ho letto i giornali, scusate"
24 ottobre 2017 21:29
Mihajlovic: "Fiorentina non al nostro livello, andiamo là per vincere. Chiesa e Simeone bravi, Babacar..."
24 ottobre 2017 15:53
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