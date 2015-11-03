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Notizie Mihajlovic Fiorentina

D'Agostino ricorda: "A Firenze trovai Mihajlovic, quando battevamo le punizioni doveva vincere lui"

31 gennaio 2026 11:57

Viviano: "Ho anche difeso questa società, ma chi la contesta dal giorno zero aveva ragione"

17 dicembre 2025 22:55

Furia laziale contro Zazzaroni, ha messo sul Corriere dello Sport foto Mihajlovic con maglia della Roma

16 dicembre 2023 17:50

Da Vialli a Mihajlovic, da Borgonovo a Maldera, troppe morti sospette nel calcio. Richiesta di indagine

05 febbraio 2023 12:50

Lo Monaco: "Mihajlovic mi pregò di lasciarlo andare alla Fiorentina, Firenze era il suo salto di qualità"

20 dicembre 2022 15:41

Pioli: "Mihajlovic un esempio. Sconcerti grande professionista e persona di spessore"

19 dicembre 2022 19:00

D'Agostino: "Qualche dirigente della Fiorentina non voleva che giocassi, Mihajlovic andò contro tutti"

19 dicembre 2022 17:00

In migliaia commossi per i funerali di Mihajlovic a Roma, presenti grandi personaggi dello sport

19 dicembre 2022 11:48

Pradè: "L'amore che c'è intorno alla famiglia Mihajlovic è la dimostrazione di quello che ha fatto"

18 dicembre 2022 15:58

Montella: "Sono subentrato a Mihajlovic alla Fiorentina, non c'era nessuno che parlasse male di lui"

18 dicembre 2022 14:30

A. Della Valle su Mihajlovic: "Persona leale, rara nel calcio. Orgoglioso di essere stato il presidente"

18 dicembre 2022 13:30

Pasqual ricorda Mihajlovic: “Si mise a calciare le punizioni, a Lezzerini disse: ‘non rimettere i guanti, non servono’”

18 dicembre 2022 09:58

Corvino ricorda Mihajlovic: “Pagò colpe non sue. Disse no all’Inter per l’impegno preso con la Fiorentina”

18 dicembre 2022 09:52

Italiano ricorda Mihajlovic: "L'ho stimato come uomo, ha lasciato il segno in campo e in panchina"

17 dicembre 2022 17:16

L'addio di Burdisso a Mihajlovic: "Autentico dentro e fuori dal campo, un esempio per tutti noi. Ci mancherai"

17 dicembre 2022 16:00

"Mihajlovic doveva venire alla Fiorentina, Mancini lo convinse, arrivò a Firenze ma il contratto saltò"

17 dicembre 2022 12:40

Addio Mihajlovic, domani forse l’omaggio in Campidoglio. Funerale programmato a Roma per lunedì alle ore 11

17 dicembre 2022 09:42

Oggi in amichevole la Fiorentina giocherà con il lutto al braccio per la scomparsa di Mihajlovic

17 dicembre 2022 09:39

Camporese omaggia Mihajlovic: "Ciao Mister". Fu Sinisa a lanciarlo in serie A con la Fiorentina

17 dicembre 2022 00:05

Frey racconta Mihajlovic: "Finito l'allenamento restavamo sempre in campo, doveva tirarmi le punizioni"

16 dicembre 2022 22:18

Benassi ringrazia Mihajlovic: "Mi hai insegnato tanto, se stato sincero con me, valore difficile da trovare"

16 dicembre 2022 20:35

Mancini piange Mihajlovic: "Giorno che non avrei mai voluto vivere. Non è giusto, ho perso un amico"

16 dicembre 2022 20:20

Il pensiero di Corvino su Mihajlovic: "In questo momento trovo la forza solo per abbracciare la famiglia"

16 dicembre 2022 19:03

Mutu piange Mihajlovic, i due sono stati insieme alla Fiorentina: "Addio Sinisa, riposa in pace leone"

16 dicembre 2022 18:20

Batistuta ricorda Mihajlovic con foto di Sampdoria-Fiorentina: "Quante battaglie in campo. Ciao Sinisa"

16 dicembre 2022 17:02

Montolivo piange Mihajlovic: "Non ci sono parole, è stato un onore lavorare con te, ciao Mister"

16 dicembre 2022 16:36

Scomparsa Mihajlovic, la Fiorentina esprime la propria vicinanza alla famiglia: "Piangiamo Sinisa"

16 dicembre 2022 15:45

È morto Sinisa Mihajlovic. L'ultima volta al Franchi aveva detto: "Applaudito dai tifosi viola, onorato"

16 dicembre 2022 15:22

Il messaggio di Mimum spaventa sulla condizioni di Mihajlovic. Cosa sta succedendo?

14 dicembre 2022 14:25

Lettera di addio di Mihajlovic al Bologna: "Non capisco questo esonero, sono triste. Non è solo calcio"

08 settembre 2022 12:35

De Zerbi rifiuta il Bologna, non vuole prendere il posto di un uomo in difficoltà. Il si solo se si fosse dimesso

07 settembre 2022 14:59

Il Bologna domenica sfiderà la Fiorentina, ma il sostituto di Mihajlovic non c'è. In panchina Magnani?

07 settembre 2022 13:11

Salta la prima panchina in Serie A: il Bologna esonera Mihajlovic. Chi ci sarà in panchina contro la Fiorentina?

06 settembre 2022 15:57

Mihajlovic esonerato salta la Fiorentina? lui risponde: "Cosa mi aspetto? Di svegliarmi ed essere vivo"

05 settembre 2022 00:40

Tifoso Bologna in gravi condizione per aver guardato ragazza in Calabria. Mihajlovic gli manda video

15 agosto 2022 17:02

Mihajlovic parla al suo Bologna dalla sua stanza dell'ospedale: "Vincerò la malattia anche per voi"

01 aprile 2022 19:50

Mihajlovic chiama il Bologna dall'ospedale dopo la malattia, vuole caricare i ragazzi per la salvezza

01 aprile 2022 13:55

Mihajlovic sarà in ospedale fino a maggio, seguirà tutti gli allenamenti dalla sua stanza al Sant'Orsola

29 marzo 2022 14:21

"Forza Sinisa". Anche la Fiorentina si unisce al tecnico serbo che deve rilottare contro la malattia

27 marzo 2022 13:39

Il terribile annuncio di Mihajlovic: "Sta tornando la leucemia, devo smettere di allenare il Bologna"

26 marzo 2022 12:31

Mihajlovic ringrazia Firenze: "Per la prima volta i tifosi della Fiorentina non mi hanno fischiato"

13 marzo 2022 15:55

Gli screzi sono ormai dimenticati, la tribuna del Franchi applaude Sinisa Mihajlovic, lui risponde

13 marzo 2022 12:22

Mihajlovic è sicuro: "All'andata abbiamo perso contro la Fiorentina perchè non c'era Arnautovic"

12 marzo 2022 22:38

Parla Mihajlovic: "All'andata perso contro la Fiorentina per colpa di episodi. Loro concedono tanto"

12 marzo 2022 12:19

Dopo la figuraccia fatta alla Fiorentina Gattuso prende il posto del deludente Mihajlovic a Bologna?

08 marzo 2022 17:12

Mihajlovic: "Prego tutti affinché la notizia degli attacchi all'Ucraina non diventi mai la seconda notizia"

26 febbraio 2022 17:44

Mihajlovic risponde a Sarri: "Se fosse uscito dalla Coppa Italia non avrebbe avuto nessun problema"

11 febbraio 2022 20:46

Mihajlovic non ha dubbi: "Come si fa a parlare di campionato regolare? Terza dose la soluzione"

09 gennaio 2022 10:20

"Vlahovic contro di me non ha fatto nulla" Mihajlovic: "Se non ha fatto nulla contro una mezza sega..."

24 dicembre 2021 11:35

Mihajlovic: "Preso gol su calci piazzati, la Fiorentina ha segnato grazie ad episodi. Mai sofferto"

05 dicembre 2021 15:03

Mihajlovic: "La Fiorentina ha difetti. Vlahovic forte perchè serbo. Irrati di Firenze? Non importa"

04 dicembre 2021 12:49

Mihajlovic: "Fiorentina in salute, dobbiamo recuperare energie. Non sono ottimista per Arnautovic"

01 dicembre 2021 22:02

Mihajlovic: "Che bello essere chiamato zingaro dai tifosi della Fiorentina. Ne ho picchiati due"

08 ottobre 2021 15:21

Mihajlovic chiude la porta per Orsolini: "Mi dispiacerebbe se partisse, ma non partirà"

26 agosto 2021 22:02

"La Juventus si gioca la Champions? Manderanno Valeri o Giacomelli" Mihajlovic ci ha preso

21 maggio 2021 13:31

Mihajlovic: "Fiorentina sta bene, sono voluti andare in ritiro, fatto capire come ci affronteranno"

01 maggio 2021 13:53

Biraghi e Castrovilli, in nazionale solo per stare in tribuna e rischiare il Covid. Era necessario?

03 aprile 2021 10:32

Mihajlovic: "Oggi sono soddisfatto della difesa, serviva cattiveria in avanti"

03 gennaio 2021 17:38

Mihajlovic: "La Fiorentina in squadra ha due serbi quindi hanno più carattere rispetto a noi"

02 gennaio 2021 18:09

Mihajlovic furioso: "Se trovo chi parla con i giornalisti lo faccio finire di giocare. Sanno sempre tutto"

04 dicembre 2020 18:46

Mancini è risultato negativo al Coronavirus. Aveva saltato le ultime partite della nazionale italiana

20 novembre 2020 22:25

Mihajlovic: "Firenze? Così bella e così ostile nei miei confronti. Sono stato un cuscinetto. Gli ultras..."

16 novembre 2020 10:35

Da Pioli e Chiesa a Mihajlovic. Gasperini litiga con tutti, un motivo c'è...

24 luglio 2020 15:47

Gasperini maleducato, punito con una squalifica. Mihajlovic attacca ancora

22 luglio 2020 17:27

Lite tra Mihajlovic e Gasperini: "Parla con i tuoi e non rompere il caxxo"

21 luglio 2020 20:33

Incontro fra Calabria e la dirigenza del Milan. Possibile futuro alla Fiorentina? I dettagli

29 giugno 2020 16:25

Mihajlovic: "Jovetic? Mai più allenato uno così forte. A Firenze era un fuoriclasse, peccato gli infortuni..."

22 maggio 2020 20:37

CorSera, Ibrahimovic-Milan sarà addio? Sull'attaccante torna l'interesse della Fiorentina

22 maggio 2020 14:49

Romulo: "Devo tanto a Mihajlovic. Delio Rossi? Quando sento il suo nome ho ancora gli incubi"

07 aprile 2020 10:37

Mihajlovic: "Ho fatto due guerre e passato mesi in ospedale, sarà un problema restare a casa?"

16 marzo 2020 12:44

Convocati Bologna, il tecnico Mihajlovic ne chiama 22. Out Dzemaili. La lista completa

05 gennaio 2020 16:00

Mihajlovic sottoposto a trapianto di midollo osseo: "Condizioni generali del paziente sono soddisfacenti"

22 novembre 2019 17:20

Mihajlovic torna a casa, è stato dimesso dall'ospedale di Bologna dove era ricoverato

20 novembre 2019 18:54

"La curva Fiesole mi ha cantato serbo di merda. Ma non hanno avuto il coraggio di dirmelo in faccia"

14 aprile 2019 19:37

Convocati Bologna, il tecnico Mihajlovic sceglie 24 calciatori per Firenze. Ecco la lista

13 aprile 2019 22:28

"A Firenze per vincere. Non capisco la contestazione contro i Della Valle. Chi meglio di loro?"

13 aprile 2019 17:47

Calabrese a R.Bruno:"Pioli è un amico, ma avesse un po' del carattere di Gattuso.."

23 novembre 2018 18:19

Benassi, voglia di rivincita. Cacciato da Mihajlovic adesso vuole dimostrare a Cairo e Petrachi...

27 ottobre 2018 12:55

Mihajlovic, il serbo chiede 10 milioni di buonuscita allo Sporting

29 giugno 2018 11:11

UFFICIALE: Lo Sporting Lisbona esonera Mihajlovic dopo 9 giorni. Il motivo...

27 giugno 2018 22:03

Incredibile Mihajlovic, esonerato dallo Sporting dopo 10 giorni

26 giugno 2018 10:36

Tuttosport, il Torino vuole riprendersi Benassi. In estate venduto per colpa di Mihajlovic

23 gennaio 2018 12:31

Da Prandelli a Mihajlovic e Montella, quando lasci Firenze collezioni solo flop. Anche Sousa...

20 gennaio 2018 14:07

Cairo attacca Mihajlovic: "Mi dovrebbe ringraziare, potevo esonerarlo dopo la sconfitta di Firenze, invece..."

15 gennaio 2018 15:58

Tapiro d'oro a Mihajlovic dopo l'esonero: "Sto diventando una mezza s***, passerò al pugilato..."

12 gennaio 2018 18:17

Moglie Mihajlovic post esonero: "Mi accodo agli ignoranti, sei il il mio zingaro preferito)

04 gennaio 2018 16:27

Ufficiale, Mazzarri è il nuovo allenatore del Torino: via Mihajlovic, in panchina torna l'ex Watford

04 gennaio 2018 16:23

Mihajlovic esonerato dal Torino. Delusione in campionato e zero gioco, il serbo ha fallito anche in granata

04 gennaio 2018 05:30

Mihajlovic: "Quando perdo non dormo, i giocatori devono avere la mia stessa rabbia. Ho spesso rivisto la partita"

28 ottobre 2017 15:07

Tuttosport, clamoroso a Torino, Mihajlovic potrebbe essere esonerato prima del Cagliari. Mazzarri in pole

27 ottobre 2017 15:32

Gazzetta: anche il Torino snobba Paulo Sousa per il dopo Mihajlovic. I possibili sostituti...

27 ottobre 2017 12:54

La rivincita di Benassi contro Mihajlovic. Il tecnico gli mandò a dire che non era adatto per il suo Torino

26 ottobre 2017 20:17

Fiorentina nefasta per Mihajlovic, Cairo dà un ultimatum al tecnico. Il ds Petrachi: "Adesso basta"

26 ottobre 2017 19:46

Tuttosport liquida Sinisa: Toro-Miha, è già finita

26 ottobre 2017 12:49

Gazzetta, alla Fiorentina i conti cominciano a tornare. E Benassi si prende la sua rivincita contro Sinisa

26 ottobre 2017 11:44

La Fiorentina vince e convince, bravo Eysseric nel secondo tempo e la Fiesole canta "Sinisa salta la panchina"

26 ottobre 2017 10:47

Mihajlovic: "Fino al 2-0 non c'era stata partita. La Fiorentina ha fatto tre tiri in porta, noi due traverse..."

25 ottobre 2017 23:42

Un Mihajlovic poco nostalgico torna a Firenze, tra frasi forti e una dichiarazione da interpretare su Babacar

25 ottobre 2017 11:49

Che gaffe Mihajlovic: "Anna Frank? Non so chi sia, scusate ma oggi non ho letto i giornali, scusate"

24 ottobre 2017 21:29

Mihajlovic: "Fiorentina non al nostro livello, andiamo là per vincere. Chiesa e Simeone bravi, Babacar..."

24 ottobre 2017 15:53

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