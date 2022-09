Salta la prima panchina in Serie A: il Bologna esonera Mihajlovic. Chi ci sarà in panchina contro la Fiorentina?

Salta la prima panchina in Serie A: Sinisa Mihajlovic non è più l’allenatore del Bologna. Una notizia che si è fatta sempre più forte negli ultimi giorni, fino ad arrivare all’incontro decisivo di poche ore fa tra il presidente Saputo, il direttore sportivo Marco Di Vaio e il direttore tecnico Giovanni Sartori dove è stata presa la decisione sul futuro del mister. L’obiettivo del Bologna, adesso, è di trovare un allenatore già per il prossimo impegno contro la Fiorentina. Nella lista dei candidati alla panchina dei falsinei ci sono Roberto De Zerbi e Giovanni Semplici, oltre l’ex viola Paulo Sousa.