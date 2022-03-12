Parla Mihajlovic: "All'andata perso contro la Fiorentina per colpa di episodi. Loro concedono tanto"

Sinisa Mihajlovic ha parlato in sala stampa alla vigilia della partita a Firenze contro la Fiorentina, all'andata i rossoblù persero 2-3

Vigilia di Fiorentina-Bologna che all'andata vedeva le due squadre quasi a pari merito e oggi, invece, distano in classifica di 10 punti. Il Bologna viene dal pari casalingo contro il Torino mentre dal pari dal pareggio contro il Verona. Ecco le parole di Sinisa Mihajlovic in sala stampa raccolte da Tutto Bologna

Che finale di campionato ti aspetti?

"Vorrei che dimostrassimo la voglia di vincere e di avere l'atteggiamento giusto in tutte le partite. Vorrei anche far giocare qualche ragazzo giovane, vediamo se riusciamo a fare tutto. In ogni caso, dopo il periodo complicato siamo tornati a mettere in campo un buon atteggiamento. Potevamo fare di più? Probabilmente sì. Domani giocheremo contro la Fiorentina e le difficoltà aumenteranno, ma dovremmo essere all'altezza e fare bene. Noi siamo padroni del nostro destino e se vogliamo fare bene in queste ultime partite dobbiamo assumerci le responsabilità".

Com'è cambiata la Fiorentina rispetto all'andata?

"Hanno perso Vlahovic, ma han preso tre giocatori: Piatek, Cabral e Ikone. Giocano bene e sono in fiducia, pressano, hanno velocità e fisicità. Sono una squadra completa. All'andata fu equilibrata e venne decisa da degli episodi, ma abbiamo giocato e segnato sue due azioni bellissime. Conosciamo l'ambiente dove giocheremo ma siamo in un momento positivo, i ragazzi si sono allenati bene. La Fiorentina è un squadra che concede, perciò dovremmo stare attenti in fase difensiva".

Barrow può partire dalla panchina?

"E' un ragazzo intelligente ed è il primo a starci male se non dovesse fare bene. Non riesce a dare il massimo da diverso tempo, ma si allena sempre bene e per questo motivo non so ancora che modifiche apportare alla squadra. Non è il modulo che fa vincere le partite".

Bonifazi, Binks e De Silvestri possono giocare?

"Bonifazi che parta dall'inizio o a gara in corso gli vengono comunque i crampi, ma questa volta sarebbe giustificabile per i pochi allenamenti fatti. Binks dà il suo meglio come difensore centrale, mentre da interno sinistro è una valutazione che si può fare a gara in corso. De Silvestri ha questo problema al polpaccio, ma ieri si è allenato e ci sarà. Non ci sarà Theate per squalifica e siamo un po' in difficoltà".

Arnautovic come sta?

"Ci sarà".

Se dipendesse da te quanti giocatori della nazione del paese del campionato vorresti?

"Se dipendesse da me metterei una regola che entro sei mesi tutti debbano imparare la lingua del paese in cui giocano perché così sai che le cose che hai detto arrivano. O un alternativa può essere scegliere una lingua comune per tutti".

LE PAROLE DI JOE BARONE

https://www.labaroviola.com/joe-barone-non-vogliamo-vendere-la-fiorentina-viola-park-a-dicembre-speso-90-milioni-per-farlo/168707/