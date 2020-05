“Jovetic? Era troppo forte – ha detto Sinisa Mihajlovic nei canali ufficiali del Bologna -! Nell’uno contro uno andava sempre via, fisico solido e gran tecnica. Purtroppo si infortunò con me in allenamento, e si è portato sempre dietro nella sua carriera questi problemi fisici. A Firenze però, era un vero fuoriclasse”.