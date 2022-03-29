Mihajlovic sarà in ospedale fino a maggio, seguirà tutti gli allenamenti dalla sua stanza al Sant'Orsola

Sinisa Mihajlovic dovrà lottare ancora una volta contro la leucemia ma il tecnico del Bologna non si abbatte e si prepara al meglio

Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, venerdì il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic parlerà alla squadra in videochiamata per spiegare la situazione relativa alla sua malattia e organizzare il lavoro fino a maggio, cioè fino a quando dovrebbe restare ricoverato al Sant'Orsola. La sua stanza è già stata attrezzata come nel 2019 per seguire tutti gli allenamenti e le partite nel migliore dei modi e lui sarà sempre in stretto contatto con lo staff e i giocatori da qui a quando non potrà tornare sul campo. Tutti i discorsi sul suo futuro sulla panchina rossoblù sono poi rimandati alla fine della stagione dove verosimilmente ci sarà un faccia a faccia con Joe Saputo.

IL VITTIMISMO SENZA FINE DELL'ATALANTA

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